Mit seinem A-Junioren-Regionalliga-Team will der Ludwigshafener SC offenkundig die Männer-Bezirksliga halten. Für die Spvgg Nahbollenbach wird das also am Freitag ein dickes Brett, das im Abstiegskampf gebohrt werden muss.
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Gelingt der Spvgg Nahbollenbach nun der letzte Schritt im komplizierten Abstiegskampf? Nach dem am Ende dramatischen 2:1-Sieg am Montag gegen den SV Katzweiler treffen die Nahbollenbacher am Freitag (19 Uhr) auf den Ludwigshafener SC. Austragungsort ist die Sportanlage des ASV Winnweiler, die ungefähr gleich weit von Nahbollenbach wie Ludwigshafen entfernt liegt.