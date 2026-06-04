Ludwigshafener SC ist Gegner Spvgg Nahbollenbach in Winnweiler im Abstiegs-Finale Sascha Nicolay 04.06.2026, 11:49 Uhr

i Nach dem 2:1-Sieg am Montag in Rockenhausen gegen Katzweiler müssen Trainer Andy Forster (gelbe Hose) und seine Spvgg Nahbollenbach am Freitag wieder im Donnersbergkreis antreten. Diesmal ist in Winnweiler der Ludwigshafener SC der Gegner. Sascha Nicolay

Mit seinem A-Junioren-Regionalliga-Team will der Ludwigshafener SC offenkundig die Männer-Bezirksliga halten. Für die Spvgg Nahbollenbach wird das also am Freitag ein dickes Brett, das im Abstiegskampf gebohrt werden muss.

Gelingt der Spvgg Nahbollenbach nun der letzte Schritt im komplizierten Abstiegskampf? Nach dem am Ende dramatischen 2:1-Sieg am Montag gegen den SV Katzweiler treffen die Nahbollenbacher am Freitag (19 Uhr) auf den Ludwigshafener SC. Austragungsort ist die Sportanlage des ASV Winnweiler, die ungefähr gleich weit von Nahbollenbach wie Ludwigshafen entfernt liegt.







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