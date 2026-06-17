Gewissheit gibt es erst in der Nacht des 19. Juni, aber die Hinweise haben sich so verdichtet, dass die Spvgg Nahbollenbach wohl vorsichtig mit der Bezirksliga planen dürfen.
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Gute Nachrichten für die Spvgg Nahbollenbach. Der Verein kann wohl vorsichtig damit planen, auch in der kommenden Saison Teil der Fußball-Bezirksliga zu sein.Die Nahbollenbacher waren in Entscheidungsspielen um den Klassenverbleib am Ludwighafener SC gescheitert und damit sportlich in die A-Klasse abgestiegen.