Spannende Klasseneinteilung Spvgg Nahbollenbach bleibt wohl in der Bezirksliga Sascha Nicolay 17.06.2026, 16:09 Uhr

i Jetzt hat die Spvgg Nahbollenbach wohl doch gut lachen. Der Verein bleibt wahrscheinlich in der Bezirksliga. Sascha Nicolay

Gewissheit gibt es erst in der Nacht des 19. Juni, aber die Hinweise haben sich so verdichtet, dass die Spvgg Nahbollenbach wohl vorsichtig mit der Bezirksliga planen dürfen.

Gute Nachrichten für die Spvgg Nahbollenbach. Der Verein kann wohl vorsichtig damit planen, auch in der kommenden Saison Teil der Fußball-Bezirksliga zu sein.Die Nahbollenbacher waren in Entscheidungsspielen um den Klassenverbleib am Ludwighafener SC gescheitert und damit sportlich in die A-Klasse abgestiegen.







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