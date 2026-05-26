Die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga war in den vergangenen Jahren oftmals ein Knaller. Auch in diesem Jahr verspricht das Duell zwischen den Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach (VfL Simmertal) und dem Kreis Birkenfeld (SV Buhlenberg) einiges.
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Der Fahrstuhl ist auf dem Weg nach oben. Seit Jahren pendelt der VfL Simmertal zwischen den Fußball-Klassen. Zunächst ging es von der A-Klasse bis in die Landesliga, anschließend wieder in einem Rutsch zurück. Nun haben die Simmertaler über die Aufstiegsrunde die Chance, in die Bezirksliga zurückzukehren.