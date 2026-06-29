Zwischen Kritik und Zustimmung So sehen KH-Bezirksligisten die neuen Westpfalz-Gegner Florian Unckrich 29.06.2026, 12:53 Uhr

i Neuland betreten die Bezirksliga-Mannschaften des Kreises Bad Kreuznach in der kommenden Saison. Zum ersten Mal sind Teams aus der Westpfalz Gegner. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Ungewohnte Fahrten, neue Kabinen, andere Plätze und Gegner, über die man wenig weiß. Genau daraus kann der Reiz entstehen, oder eben auch Ärger. Die Westpfalz-Gegner in der Bezirksliga Nahe polarisieren bei den Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach.

Noch ist kein Ball gespielt, da liefert die neue Bezirksliga Nahe schon reichlich Gesprächsstoff. Acht Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach, sechs aus dem Kreis Birkenfeld, dazu mit der TSG Burglichtenberg und der TSG Wolfstein-Roßbach zwei Vereine aus der Westpfalz.







Artikel teilen

Artikel teilen