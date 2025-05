Die ersten Entscheidungen sind in der Fußball-Bezirksliga gefallen. So wird die SG Weinsheim die Aufstiegsspiele zur Landesliga bestreiten, Platz zwei ist sicher. Tabellenführer SV Winterbach fehlt noch ein Punkt zur Meisterschaft.

Der VfL Simmertal wird von der Landesliga in die A-Klasse durchgereicht. Der Tabellenletzte der Fußball-Bezirksliga unterlag im wichtigen Spiel beim Mitkonkurrenten Spvgg Nahbollenbach, während die anderen gefährdeten Teams, der VfR Baumholder II und der TSV Bockenau, Siege einfuhren. Den rettenden Platz 13 können die Simmertaler nicht mehr erreichen. Platz 14, der ausreicht, wenn der Zweite aufsteigt, ist auch schon sechs Punkte entfernt. Am anderen Ende der Tabelle hat die SG Weinsheim den zweiten Rang sicher, und Tabellenführer SV Winterbach fehlt nur noch ein Pünktchen zur Meisterschaft. Ein Spieler der Winterbacher hat bereits eine Bestmarke gesetzt. In Waldböckelheim erzielte Elias Pfenning seinen 50. Saisontreffer.

TuS Waldböckelheim – SV Winterbach 0:4 (0:1). „Das 1:0 der Winterbacher war schon sehr gut herausgespielt“, lobte TuS-Spielertrainer Simon Schmidt das Kombinationsspiel des Titelanwärters. Luis Becker (22.) markierte die Führung. „Danach haben wir im ersten Abschnitt nicht mehr viel zugelassen und hätten nach zwei guten Torchancen auch gleichziehen können“, berichtete Schmidt. Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Großchance den Gastgebern. „Wir treffen leider nur den Pfosten, und kurz darauf fällt im Gegenzug das 0:2“, erläuterte der Waldböckelheimer Spielertrainer. Maximilian Stumm (59.) erhöhte für den SVW. „Hinten raus haben wir alles nach vorne geworfen in der Hoffnung, dass noch was geht, und kassieren dann zwei weitere Gegentore. Ich denke, wir haben uns gegen den Tabellenführer wacker geschlagen“, resümierte Schmidt und sagte: „Nächste Woche gegen den SC Birkenfeld zählt es für uns.“ Elias Pfenning (70., 89.) machte es am Ende mit einem Doppelpack deutlich.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – SC Birkenfeld 0:0. In einem Spiel auf Augenhöhe trennten sich die beiden Kontrahenten torlos. „Nach unserem Platzverweis in der zweiten Hälfte hatte der SC Birkenfeld ein paar Möglichkeiten. Wir treffen aber auch mit dem Schlusspfiff die Latte. Das war kein spektakuläres Spiel, unterm Strich aber ein gerechtes Ergebnis“, fasste SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker das Geschehen zusammen. In der 74. Minute bekam Kevin Runkel nach einer Notbremse die Rote Karte.

FSV Idar-Oberstein – VfR Baumholder II 0:5 (0:1). Den Gästen gelang im Abstiegskampf ein unerwarteter Befreiungsschlag auf des Gegners Platz. Tore: 0:1, 0:3, 0:5 Maximilian Ulbig (24., 69., 85.), 0:2 Erik Lutz (58.), 0:4 Maurice Fender (75.).

SC Idar-Oberstein II – SG Weinsheim 1:3 (0:0). „Wir hätten in der ersten Hälfte schon alles klarmachen können. Neben einem verschossenen Elfmeter von Felix Frantzmann hatten wir noch einige richtig gute Möglichkeiten, die ungenutzt blieben“, berichtete SGW-Trainer Andy Baumgartner. Mit einem Fernschusstor (48.) eröffnete Nico Kuß den zweiten Durchgang. Spätestens nach den beiden Treffern von Frantzmann (61., 83.) war jedem Idarer klar, dass gegen die starke Weinsheimer Mannschaft nichts zu holen war. Daran änderte auch der späte Anschlusstreffer von Gevorg Yezagelyan (86.) nichts. „Die Aufstiegsrunde ist eingetütet. Jetzt freuen wir uns aufs letzte normale Heimspiel gegen den TSV Bockenau“, war Baumgartner hochzufrieden.

SG Guldenbachtal – TuS Mörschied 2:2 (2:1).Auf die Führung von TuS-Akteur Christoph Giese (16.) hatte Marvin Matthiae (22.) eine schnelle Antwort parat. Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehte Jan Hildebrandt (41.) die Partie zugunsten der Gastgeber. „Nach dem Seitenwechsel hatten wir sehr viel Glück. Da hat uns unser Torwart Jannis Mörsdorf im Spiel gehalten“, kommentierte SG-Trainer Andreas Christ. Lars Haag (84.) markierte in der Schlussphase dann aber doch den Ausgleich. „Mit noch etwas mehr Glück gewinnen wir das Spiel sogar. So würde ich es als gerechtes Unentschieden beschreiben. Mir ist es wichtig, dass wieder Leben in der Mannschaft ist, und genau das spiegeln die aktuellen Leistungen wider“, fasste Christ zusammen.

TSG Planig – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 4:1 (3:1). Auch wenn die TSG das Spiel deutlich gewann, war Heimtrainer Christoph Schenk nicht zufrieden. „Das war kein schönes Fußballspiel. Wir haben ohne Power gespielt und alle mit viel zu vielen Ballkontakten. Aber die SG Fürfeld hat genauso wenig gearbeitet, wodurch sich unzählige Torchancen für uns ergeben haben. Vier Tore waren da eigentlich noch zu wenig“, erklärte der Coach. Noel Schywalski (5.) und Eray Öztürk (7.) trafen früh für die Gastgeber. Zwar gelang Peter Frey (26.) der Anschlusstreffer, doch Idan Shvartsburd (38.) stellte die Weichen noch vor dem Pausentee auf Sieg. „Auch die Fürfelder hatten mindestens drei hundertprozentige Möglichkeiten, die unser Torwart gut hält. Von daher geht das Ergebnis in Ordnung, obwohl es auch 8:3 hätte ausgehen können“, bilanzierte Schenk. Belmin Kurpejovic (72.) traf zur endgültigen Entscheidung.

Spvgg Nahbollenbach – VfL Simmertal 1:0 (0:0). „Das war ein richtig gutes Spiel von uns, nur leider hat uns der Goalgetter gefehlt“, machte VfL-Spielertrainer Ricardo Ridder seiner Mannschaft trotz der Niederlage keinen Vorwurf. Nach einer torlosen ersten Hälfte fiel der Siegtreffer der Gastgeber mit der letzten Aktion in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Jahn Lenz. „Wir haben die ein oder andere Torchance gut herausgespielt, diese aber zu leichtsinnig vergeben“, erläuterte Ridder, der anfügte: „Die letzten zehn Minuten haben wir alle Chips auf den Tisch gelegt und gefühlt mit acht Angreifern gespielt. Da hat sich die ein oder andere Kontermöglichkeit für Nahbollenbach ergeben, und so ist auch das 1:0 mit dem Abpfiff gefallen.“

TSV Bockenau – TuS Pfaffen-Schwabenheim 6:3 (1:2).„Das Spiel ist ganz schnell und einfach erklärt. Wir haben zu viele Torchancen liegen gelassen und im Gegenzug den Gegner zu oft zum Toreschießen eingeladen“, teilte TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu mit. Anschließend ging er ins Detail: „Laut meiner Statistik haben wir in den vergangenen drei Spielen neun individuelle Fehler gemacht, die zu direkten Gegentoren geführt haben. Das ist einfach zu viel und liegt an einem großen Konzentrationsproblem. Wenn wir das abstellen, bin ich mir sicher, dass wir wieder ganz schnell punkten werden.“ Bei den Gastgebern kommen gegen Ende der Saison die Torjäger aus der Aufstiegssaison wieder besser in Form: Julian Brückner traf dreimal, Michel Tressel doppelt. Die Tore: 1:0, 2:2 Tressel (37., 49.), 1:1 Benjamin Mayer (38.), 1:2 Mert Yasar (44.), 3:2, 4:2, 5:3 Julian Brückner (53., 64., 90.), 4:3 Ege Akyokuc (84.), 6:3 Benjamin Schiel (90.).