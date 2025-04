Das war ein Spieltag mit vorentscheidendem Charakter in der Bezirksliga. An der Tabellenspitze spitzt sich der Zweikampf zwischen dem SV Winterbach und der SG Weinsheim zu. Am Tabellenende wird es für den VfL Simmertal immer bedrohlicher.

In Pfaffen-Schwabenheim endeten gleich zwei Serien der Fußball-Bezirksliga. Der gastgebende TuS feierte den ersten Dreier im Jahr 2025, der besiegte TuS Waldböckelheim kassierte dagegen die erste Niederlage nach der Winterpause. Der Gewinner des Spieltags heißt eindeutig SG Weinsheim. Das Team gewann das Spitzenspiel und profitierte obendrein von Niederlagen seiner Konkurrenten aus Planig und Fürfeld. Rang zwei dürfte den formstarken Weinsheimern kaum noch zu nehmen sein. Aber vielleicht geht ja noch mehr.

VfL Simmertal – VfR Baumholder II 1:2 (1:0).Im ersten Abschnitt sah alles nach einem positiven Ausgang für den VfL aus, der durch den Treffer von Tim Hein (25.) zur Halbzeit führte. „Wir hätten durchaus noch nachlegen und dann auch den Sack zumachen können“, berichtete VfL-Spielertrainer Ricardo Ridder und fügte an: „Nach dem Seitenwechsel kam der totale Leistungseinbruch. Ich kann mir noch nicht erklären warum, aber wir haben regelrecht um die Gegentore gebettelt.“ Maximilian Ulbig (69.) glich für die Zweitvertretung des VfR aus, ehe Marcel Gutendorf (90.) die Partie für die Gäste entschied. „Eine sehr schmerzhafte Niederlage, die möglicherweise schon ein Knock-out für uns war“, sagte Ridder, dessen Mannschaft nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat.

SC Birkenfeld – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 2:1 (0:0). „Das war ein Spiel, das nicht mit schönen Fußballkombinationen zu glänzen wusste“, beschrieb der Fürfelder Spielertrainer Maurice Fischer das Spielgeschehen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte trafen sich beide Mannschaften ohne Treffer zum Anpfiff des zweiten Abschnitts auf dem Spielfeld wieder. „Auch in Hälfte zwei wurde viel mit langen Bällen und Zweikämpfen operiert“, teilte Fischer mit, der aufgrund von etlichen Ausfällen improvisieren musste. Arne Wildbihler (71.) und Niklas Schellenberg (86.) brachten den SCB auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Mike Wettstein (88.) blieb Ergebniskosmetik. „Man hat gemerkt, dass die Birkenfelder mit fortlaufender Spielzeit immer bissiger wurden und sich damit den Sieg erkämpft haben“, sprach der SG-Spielertrainer von einer verdienten Niederlage und fügte an: „An der personellen Situation hat es nicht gelegen. Wir haben es nicht geschafft, unser Maximum herauszuholen.“

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – TSG Planig 2:1 (1:1).„Wir haben uns das Spielglück, das wir nun gegen die Planiger benötigt haben, in den vergangenen Wochen erarbeitet“, freute sich SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker über den Sieg gegen die favorisierte TSG. Fabian Kilp (7.) traf in der Anfangsphase für die Gastgeber, Idan Shvartsburd (43.) egalisierte. „Während die Planiger auf einem schweren Untergrund hauptsächlich über Standards gefährlich wurden, hatten wir die besseren Chancen aus dem Spiel heraus“, erklärte Lang-Lajendäcker. Kurz vor Ende traf Dorian Glaser (87.) zur Entscheidung. „Wenn ich das gesamte Spiel betrachte, kann ich von einem verdienten Heimsieg sprechen“, bilanzierte der Merxheimer Spielertrainer.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – TuS Waldböckelheim 2:1 (1:0).Bereits nach vier Minuten bewies der Pfaffen-Schwabenheimer Angreifer Abdullah Kurtoglu (4.) Nervenstärke und verwandelte einen Foulelfmeter sicher. Kurz darauf ließ sich der Waldböckelheimer Jan Scheib zu einem groben Foulspiel hinreißen und erhielt vom Unparteiischen die Rote Karte (10.). „In der Partie war von Anfang an Feuer drin. Es wurde um jeden Ball gekämpft“, teilte der Pfaffen-Schwabenheimer Co-Trainer Luca Wolf mit. Auch den zweiten Treffer durfte sich Kurtoglu (54.) auf sein Trefferkonto schreiben. Die Gäste gaben nicht auf und kamen durch das Anschlusstor von Marian Tanasie (77.) noch einmal zurück. „Am Ende haben wir es dann gut über die Zeit gebracht“, sagte Wolf, der ergänzte: „Den Sieg haben wir uns mit viel Glück und ganz viel Willenskraft verdient.“

TSV Bockenau – SC Idar-Oberstein II 2:3 (1:1).Trotz doppelter Führung und Überzahl steht der TSV erneut ohne Punkte da. „Der SC Idar hat in der ersten Viertelstunde seine Qualitäten aufgezeigt. Danach kamen wir aber besser ins Spiel und sind auch verdient in Führung gegangen“, teilte TSV-Trainer Dirk Reidenbach mit. Mert Kilic (25.) traf für die Gastgeber. Ab Minute 36 waren die Gäste in Unterzahl, nachdem Tim Oberländer nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Kurz vor der Pause glich Hendrik Puhl (41.) trotzdem für die Schmuckstädter aus. „Wir haben uns durch den Ausgleich nicht lange beirren lassen und haben nach dem Seitenwechsel direkt nachgelegt“, erklärte der Bockenauer Coach. Michel Tressel (52.) traf zur erneuten TSV-Führung. „Nach unserem 2:1 hätten wir unbedingt das 3:1 nachlegen müssen. Aber die vergebenen Chancen wurden letztendlich durch eigene Fehler wieder bestraft, weil wir es nicht geschafft haben, sowohl beim 2:2 als auch beim 2:3 den Ball zu klären, obwohl es mehrfach möglich war“, berichtete Reidenbach. Er ergänzte: „Am Ende stehen wir als Verlierer da in einem Spiel, das wir nicht verlieren müssen.“ Christian Zizak (77.) bestrafte die erste Bockenauer Unachtsamkeit, ehe Puhl (90.) mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg der Schmuckstädter perfekt machte.

SG Guldenbachtal – Spvgg Nahbollenbach 0:0.„In der ersten Hälfte hatten wir deutlich Oberwasser und hätten durchaus mit zwei bis drei Toren führen können“, berichtete SGG-Trainer Felix Pauer von einer guten ersten Hälfte seiner Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. „Ab Minute 60 hat man gemerkt, dass wir konditionell eingebrochen sind, wodurch Nahbollenbach immer gefährlicher wurde. Wenn man beide Hälften betrachtet, kann ich in der Summe von einem gerechten Remis sprechen“, fasste Pauer die Begegnung zusammen.

TuS Mörschied – FSV Idar-Oberstein 4:1 (3:0). Die Gastgeber stellten schon in Hälfte eins die Weichen auf Sieg. Tore: 1:0, 4:0 Niklas Munsteiner (12., 70.), 2:0 Marvin Kunz (24.), 3:0 Nico Kunz (42.), 4:1 Aaron Klos (81., Eigentor).