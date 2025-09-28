Auch bei seinem Ex-Verein schaffte es Dirk Reidenbach, der Trainer des FSV Idar-Oberstein, nicht, mit seinem Team einen Dreier zu landen. Langsam geht der Kontakt nach oben verloren. An der Spitze der Bezirksliga geht es dagegen eng zu.
Lesezeit 5 Minuten
Spannender geht es kaum. Nach neun Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga liegen die ersten sechs Teams ganze drei Punkte auseinander. Mit einem 1:1 im Spitzenspiel hat die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein die SG Weinsheim im Zaum gehalten. Die TSG Planig, der SC Idar-Oberstein II und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach nutzten das, um sich mit Siegen heranzupirschen.