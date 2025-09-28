Topspiel in Fürfeld endet 1:1 SGM dank vier Glaser-Toren wieder auf Kurs Florian Unckrich 28.09.2025, 20:57 Uhr

i Eng am Mann: Die SG Fürfeld (rote Trikots) und die SG Weinsheim lieferten sich ein packendes Spitzenspiel. Edgar Daudistel

Auch bei seinem Ex-Verein schaffte es Dirk Reidenbach, der Trainer des FSV Idar-Oberstein, nicht, mit seinem Team einen Dreier zu landen. Langsam geht der Kontakt nach oben verloren. An der Spitze der Bezirksliga geht es dagegen eng zu.

Spannender geht es kaum. Nach neun Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga liegen die ersten sechs Teams ganze drei Punkte auseinander. Mit einem 1:1 im Spitzenspiel hat die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein die SG Weinsheim im Zaum gehalten. Die TSG Planig, der SC Idar-Oberstein II und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach nutzten das, um sich mit Siegen heranzupirschen.







