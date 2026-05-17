Die Serie hält: Zum dritten Mal ist der Vizemeister des Vorjahres Meister der Bezirksliga geworden. Die SG Weinsheim setzt die Tradition des FC Schmittweiler und des SV Winterbach fort.
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Wenn bei der SG Weinsheim, die sich am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga sicherte, von einer Fußball-Familie die Rede ist, dann wird das am deutlichsten an den Bernhards. Frank Bernhard war 1998 bei der letzten Bezirksliga-Meisterschaft der Weinsheimer Kapitän, 28 Jahre später stürmte sein Sohn Max beim finalen 2:1 gegen den TuS Winzenheim über den Platz und half tatkräftig mit, den Titelgewinn einzufahren.