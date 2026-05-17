Dank an Baumgartner SG Weinsheim holt als Fußball-Familie die Meisterschaft Olaf Paare 17.05.2026, 21:34 Uhr

i Meisterlich: Die SG Weinsheim feiert den Titelgewinn in der Bezirksliga mit Martin Prencipe-Steeg, Christian Krämer, Jakob Schilz, Philipp Bäder, Lorenz Saadalla, Felix Frantzmann, Kapitän Felix Zimmermann, Andy Halili, Livon Saadalla, Max Bernhard, Luca Redschlag, Nick Kilian, Joel Knaus, Daniel Schnell, Nico Kuß, Niklas Mittwich, Nevio Feller, Jannis Spachtholz, Daniel Saadalla, Justus Klöckner, Trainer Andy Baumgartner und dem Sportlichen Leiter Patrick Donau. Die Trikots mit den Nummern 6 und 13 beziehen die fehlenden Jeffrey Thiel und Jannik Drouet mit ein. Edgar Daudistel

Die Serie hält: Zum dritten Mal ist der Vizemeister des Vorjahres Meister der Bezirksliga geworden. Die SG Weinsheim setzt die Tradition des FC Schmittweiler und des SV Winterbach fort.

Wenn bei der SG Weinsheim, die sich am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga sicherte, von einer Fußball-Familie die Rede ist, dann wird das am deutlichsten an den Bernhards. Frank Bernhard war 1998 bei der letzten Bezirksliga-Meisterschaft der Weinsheimer Kapitän, 28 Jahre später stürmte sein Sohn Max beim finalen 2:1 gegen den TuS Winzenheim über den Platz und half tatkräftig mit, den Titelgewinn einzufahren.







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