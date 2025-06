Die Bilanz ist verheerend. Seit 2010 hat nur ein Nahe-Verein – der VfL Simmertal im Jahr 2022 – die Aufstiegsrunde zur Landesliga für sich entschieden. In diesem Jahr versucht die SG Weinsheim, die Bilanz aufzuhübschen. Los geht es am Donnerstag.

Ganz Weinsheim freut sich auf ein Fußballfest. Am Donnerstag um 19 Uhr erwartet die SG Weinsheim den TuS Bedesbach-Patersbach zum ersten Aufstiegsspiel zur Fußball-Landesliga. Bereits zum Bezirksliga-Spitzenspiel gegen den SV Winterbach waren mehr als 500 Besucher an den Palmstein gekommen, nun dürften es noch einmal mehr werden.

„Schließlich ist das Spiel für den gesamten Kreis Bad Kreuznach eine schöne Sache“, sagt SGW-Trainer Andy Baumgartner und fügt an: „Wir treten ja auch für den TuS Waldböckelheim und den TuS Roxheim an.“ Beide könnten in Sachen Klassenverbleib profitieren. Doch zuvorderst spielen die Weinsheimer natürlich für sich. „Das stimmt, aber wir sehen diese Spiele entspannt. Vorbildlich ist da unser Vorsitzender Yannick Gans, der eine enorme Ruhe ausstrahlt.“

„Die SG Weinsheim hat in diesen Spielen definitiv keinen Druck“

Andy Baumgartner

Warum auch nicht? Der Aufstieg ist alles andere als ein Muss. „Die SG Weinsheim hat schon jetzt mehr erreicht, als sie sich zum Ziel gesetzt hat. Die SG Weinsheim hat in diesen Spielen definitiv keinen Druck“, betont Baumgartner und erinnert an die Vorsaison, als sich die Weinsheimer zum Klassenverbleib gezittert hatten. Nun hatten sie bereits drei Spieltage vor Saisonschluss den zweiten Rang sicher. Das gab Baumgartner die Möglichkeit, die Belastung zu steuern. „Andere Kollegen hätten in meiner Situation auch nicht mit der Top-Mannschaft in Guldental gespielt“, sagt er zur Kritik, zu viele Stammspieler geschont zu haben.

Sie sollen schließlich am Donnerstag Gas geben. „Ich habe nach dem Abschlusstraining in die Augen der Spieler geschaut und gesehen, dass sie nervös, aber voller Vorfreude sind“, sagt Baumgartner, der einen Tag vor dem Spiel noch Anschauungsunterricht bei der deutschen Nationalmannschaft in München nimmt und erst am Spieltag zurück sein wird an der Nahe. Auch das zeigt die entspannte Herangehensweise. „Als ich mit dem SC Idar Aufstiegsspiele bestritten habe, da hatte ich Druck, da habe ich eine ganze Woche lang nicht geschlafen. Derzeit schlafe ich bestens“, strahlt Baumgartner Gelassenheit aus.

Baumgartner kennt viele Spieler des Gegners

Seine Vorfreude begründet sich auch mit dem Gegner, stammt Baumgartner doch aus dem benachbarten Rammelsbach und hat viele Jahre Nachwuchsteams der SG Blaubach trainiert. „Da haben sich die Wege mit einigen Spielern der Bedesbacher gekreuzt“, erzählt der Weinsheimer Coach. Die Bedesbacher verfügen über erfahrene Spieler, einige haben schon Verbandsliga gespielt, Trainer David Becker Regionalliga in Pirmasens. „Gegen die Winterbacher, für die ich mich übrigens sehr gefreut habe, dass sie Meister wurden, haben wir Elias Pfenning aus dem Spiel genommen und dadurch ihre Defensive attackiert. Das wird gegen die Bedesbacher nicht klappen. Die haben sechs, sieben Top-Spieler“, sagt Baumgartner.

Verzichten muss der SGW-Coach auf Livon Sadalla, der gegen die Winterbacher bester Mann war. „Es gibt, und wenn ich das schon sage, wichtigere Dinge als Fußball. Und das ist in seinem Fall das Architekturstudium“, erklärt der Coach, der ergänzt: „Mir stehen 25 Akteure zur Verfügung, aus denen ich die für diesen Tag 18 besten auswählen werde.“ Die mit einem guten Resultat für eine packende Ausgangslage fürs Rückspiel am Montag sorgen sollen. Mit drei Bussen geht es dann in die Pfalz.

„Wer hätte denn gedacht, dass Jeffrey Thiel mit 39 Jahren noch so eine Runde spielt, oder auch Felix Zimmermann solche Leistungen zeigt.“

Andy Baumgartner

Garant für die starke Runde, die lediglich im September eine Delle hatte, war die Abwehr. „Wer hätte denn gedacht, dass Jeffrey Thiel mit 39 Jahren noch so eine Runde spielt, oder auch Felix Zimmermann solche Leistungen zeigt“, sagt Baumgartner und verweist bewusst auf zwei Spieler, die schon vor seinem Einstieg dem Kader angehört haben. „Denn unsere Mannschaft hat sich kaum verändert im Vergleich zur Vorsaison, auch deshalb sind diese Spiele ein Gewinn für den Verein“, sagt Baumgartner und fügt an: „Wenn wir es schaffen, wartet ein hartes Jahr Landesliga auf uns, wenn nicht, spielen wir in der Bezirksliga wieder oben mit.“ So wie der FC Schmittweiler und der SV Winterbach, die nach dem Scheitern in der Aufstiegsrunde ein Jahr später Meister der Bezirksliga wurden.