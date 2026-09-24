Die zuletzt pausierenden Teams SG Merxheim, SG Guldenbachtal und SG Soonwald steigen wieder ein. Da die Plätze des Aufsteigers aber nicht bespielbar sind, wurde das Heimrecht getauscht.
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Eigentlich hätte der TuS Winzenheim am Sonntag reisen müssen. Nun kommt die SG Soonwald zum Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Weil der Platz in Stromberg mit Dürre-Schäden zu kämpfen hat und der Rasen in Seibersbach aufgrund einer Platzrenovierung derzeit gesperrt ist, haben beide Vereine kurzfristig das Heimrecht getauscht.