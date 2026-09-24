Partie steigt in Winzenheim SG Soonwald tauscht Heimrecht und will Topteam ärgern Florian Unckrich 24.09.2026, 12:19 Uhr

i Duell der Kapitäne: Der Pfaffen-Schwabenheimer Spielführer Apo Kurtoglu (weißes Trikot) wird vom Kirner Capitano Florian Hahn bedrängt. Beide Teams stehen am Wochenende vor schweren Kreisduellen. Edgar Daudistel

Die zuletzt pausierenden Teams SG Merxheim, SG Guldenbachtal und SG Soonwald steigen wieder ein. Da die Plätze des Aufsteigers aber nicht bespielbar sind, wurde das Heimrecht getauscht.

Eigentlich hätte der TuS Winzenheim am Sonntag reisen müssen. Nun kommt die SG Soonwald zum Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Weil der Platz in Stromberg mit Dürre-Schäden zu kämpfen hat und der Rasen in Seibersbach aufgrund einer Platzrenovierung derzeit gesperrt ist, haben beide Vereine kurzfristig das Heimrecht getauscht.







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