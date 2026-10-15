Neunter Sieg im neunten Spiel SG Merxheim nun auch tabellarisch an der Spitze Olaf Paare 15.10.2026, 12:25 Uhr

i Symbolbild dpa

Sie sind nicht zu stoppen: Die Bezirksliga-Fußballer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ziehen in der Bezirksliga souverän ihre Spiele durch.

Nun ist die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim dort angekommen, wo ein verlustpunktfreies Team hingehört: an der Tabellenspitze. Mit dem 3:0 (2:0) gegen den SC Birkenfeld in der ersten von drei anstehenden Nachholpartien in den nächsten Wochen hat die SGM den neunten Sieg im neunten Spiel gelandet und Platz eins der Fußball-Bezirksliga übernommen.







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