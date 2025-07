Hält das Gesetz der Serie, dann steht der Meister der Fußball-Bezirksliga schon vor dem Start fest. Der FC Schmittweiler-Callbach und der SV Winterbach scheiterten als Vizemeister in der Aufstiegsrunde zur Landesliga und wurden eine Saison später souveräner Meister der Bezirksliga. Die SG Weinsheim, die in den Aufstiegsspielen dem TuS Bedesbach unterlag, ist somit der große Favorit auf den Titel.

Die Favoritenrolle haben die Schützlinge von Trainer Andy Baumgartner aber nicht nur aufgrund der vergangenen Runde und der Aufstiegs-Vorbilder inne. Das ohnehin schon stark bestückte Team wurde weiter verstärkt mit bisherigen Landesliga-Akteuren. Zudem sind viele der Weinsheimer Eigengewächse ein Jahr älter und weiter. 14 der 16 Teams sehen die SGW vorne. Nur die Weinsheimer selbst und Nachbar VfL Rüdesheim fehlen in der Schar derer, die das Baumgartner-Team als Favoriten bezeichnen.

Planiger müssen sich auswärts stabilisieren

Doch die Meisterschaft wird mit Sicherheit kein Selbstläufer. Und das liegt an starker Konkurrenz. Landesliga-Absteiger SG Kirn/Kirn-Sulzbach hat das nachgeholt, was vor einem Jahr nicht geklappt hat: sich gut zu verstärken. Sechs starke Akteure mit Stammplatz-Perspektive sind zu einem Kader gestoßen, der – die Vorsaison mal ausgeklammert – über viele Jahre in der Landesliga performt hat. Zudem kennt Trainer Jens Wückert die Bezirksliga aus seiner Nahbollenbacher Zeit. Dass die SG Kirn selbst Platz eins bis fünf als Ziel nennt, ist ein weiteres Indiz dafür, dass von Beginn an Attacke angesagt ist bei der SGK, die von zwölf Klubs als Favorit bezeichnet wird.

Auf immerhin zehn Nennungen kommt die TSG Planig. Die war zu Hause schon in der Vorsaison titelreif, doch auswärts hakte es. Das Problem muss Trainer Christoph Schenk in den Griff bekommen, zudem schmerzt der Abgang von Torwart Mark Becker. Trotzdem ist den Planigern die Rolle des Herausforderers der Weinsheimer und Kirner zuzutrauen.

Mehrere Teams starten mit neuen Trainern

Der Rest der elf KH-Teams in der Bezirksliga dürfte mit der Meisterschaft nichts zu tun haben. Die Aufsteiger TuS Winzenheim, SV Oberhausen und VfL Rüdesheim müssen sich erst einmal akklimatisieren, wobei die Rüdesheimer mit ihrem starken Spielertrainer Baris Yakut und nachrückenden Youngstern durchaus zu beachten sind. Bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, der SG Guldenbachtal und dem TSV Bockenau muss abgewartet werden, wie sich die Trainerwechsel auswirken und wie schnell Sebastian Kilp, André Böttner und Jannik Huber ihren neuen Teams ihren Stempel aufdrücken können. Kontinuität auf der Trainerposition wird dagegen beim TuS Pfaffen-Schwabenheim großgeschrieben und soll helfen, das Ziel Klassenverbleib zu erreichen.

Spannend ist die Entwicklung bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Viele Talente, die in der Vorsaison Vizemeister der A-Junioren-Landesliga wurden, rücken gemeinsam mit ihrem Coach Kim Fuhr zu den Männern auf. Beflügelt die Unbekümmertheit, oder fällt die Umstellung auf den Männerfußball schwer? In einer attraktiven Bezirksliga-Runde wird auch diese Frage beantwortet.