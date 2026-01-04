Dritter Teil des Winterchecks SG Guldenbachtal: Zwischen Hoffnung und Abstiegsangst Florian Unckrich 04.01.2026, 11:30 Uhr

i Viele Abwehrbeine: Die SG Guldenbachtal versucht in Neu-Bamberg mit vereinten Kräften, das eigene Tor zu verteidigen. Edgar Daudistel

Guter Start, fehlende Harmonie mit einem Trainer, der schon wieder weg ist, und ein starkes Ende des ersten Halbjahres – bei der SG Guldenbachtal ist in den vergangenen Monaten viel passiert.

Im dritten Teil unseres Bezirksliga-Winterchecks richten wir den Blick auf die SG Guldenbachtal, einen Verein, der das Gefühl des Abstiegskampfes nur allzu gut kennt. Nach dem Last-minute-Klassenverbleib in der vergangenen Spielzeit, damals unter Interimstrainer Andreas Christ und mit einem Überraschungssieg gegen Favorit SG Weinsheim, geht es auch in der laufenden Saison 2025/26 um nichts Geringeres als den Klassenverbleib in der höchsten ...







