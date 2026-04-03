2:0 im Nachholspiel SG Guldenbachtal tritt mit mehr Überzeugung auf Olaf Paare 03.04.2026, 16:14 Uhr

i Freut sich über den Dreier gegen den TSV Bockenau: Luca Czarnecki. Edgar Daudistel

Nach Ostern beginnen die Wochen der Wahrheit für die SG Guldenbachtal. Mit dem 2:0 gegen den TSV Bockenau am Gründonnerstag hat sich der Bezirksligist eine gute Ausgangsposition verschafft.

Die SG Guldenbachtal hat im direkten Duell einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga auf acht Punkte distanziert. Den TSV Bockenau bezwang die SGG in Windesheim mit 2:0 (1:0).„Das war kein fußballerischer Leckerbissen, aber durchaus ein verdienter Sieg von uns“, bilanzierte Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter und Interimstrainer der Guldenbachtaler.







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