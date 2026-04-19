Wichtiger Dreier in Rüdesheim SG Guldenbachtal mit feinen Freistoß-Füßchen Florian Unckrich 19.04.2026, 21:41 Uhr

i Der König der Lüfte: Der Kirner Florian Hahn (blaues Trikot) klärt in diesem Fall. Ihm gelang aber auch die Führung beim 3:3 bei der TSG Planig. Klaus Castor

In der Bezirksliga ist ein weiterer Pflock eingeschlagen worden: Der zweite Rang dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit an den SC Idar-Oberstein II gehen. An der Tabellenspitze dreht die SG Weinsheim weiter ihre Kreise.

Im Kampf um den zweiten Platz der Fußball-Bezirksliga ist eine Vorentscheidung gefallen. Der SC Idar-Oberstein II distanzierte im TuS Winzenheim einen Konkurrenten selbst und profitierte vom Ausrutscher der TSG Planig. Sieben Punkte Vorsprung haben die Idarer nun.







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