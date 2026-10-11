Dass die SG Merxheim noch ohne Verlustpunkt ist, ist auch ein Verdienst von Offensivspieler Michel Hahn, der sich in Top-Form befindet. Beim 6:0-Sieg über den TuS Pfaffen-Schwabenheim erspielte er zehn Chancen und verbuchte einen Hattrick.
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Die SG Fürfeld hat mit einem Kraftakt das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga für sich entschieden. Mit dem 3:2 über den TuS Mörschied verteidigte das Team vom Eichelberg die Tabellenführung, die in den nächsten Wochen ohne eigenes Zutun in Gefahr gerät.