Am sechsten Spieltag hat es in der Fußball-Bezirksliga auch die TSG Planig erwischt, das zuvor einzige ungeschlagene Team. Die erste Saison-Niederlage fiel mit 0:6 sogar überraschend heftig aus. Zur Belohnung setzte sich Planig-Bezwinger SG Fürfeld gleich mal an die Tabellenspitze. Die beiden Teams gehören zu einem Quintett mit 13 Punkten. Dazu zählen auch die SG Weinsheim, der TuS Winzenheim und die SG Kirn.

SG Guldenbachtal – FSV Idar-Oberstein 3:3 (2:2). „Das war das erwartet schwere Spiel“, berichtete SG-Abteilungsleiter Luca Czarnecki. Auf die Führung von Leo Heymer (19.) hatte FSV-Angreifer Ibrahim El-Saleh (20.) postwendend die Antwort parat. In der gleichen Reihenfolge ließen erneut Heymer (31.) und El-Saleh (39.) je einen weiteren Treffer folgen. Nach dem Seitenwechsel war es erneut der bärenstarke El-Saleh (51.), der die Gäste in Führung brachte. „Der Junge hatte echt einen Sahnetag erwischt“, lobte Czarnecki den gegnerischen Angreifer. Kurz vor Schluss verwandelte Marvin Matthiae (84.) einen Foulelfmeter zum Ausgleich. „Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben. Beide Mannschaften wollten das Spiel unbedingt für sich entscheiden. Letzten Endes ist es aber ein gerechtes Ergebnis“, fasste der SG-Abteilungsleiter zusammen.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – Spvgg Nahbollenbach 3:2 (3:2). „Das Spiel in der ersten Hälfte kann man als offenen Schlagabtausch beschreiben“, schilderte SG-Trainer Jens Wückert das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Während die SG Kirn auf gepflegten Ballbesitz setzte, wurden die Gäste immer wieder über Umschaltaktionen gefährlich. Nach sieben Minuten eröffnete Florian Hahn mit seinem Treffer die Partie. Florian Borr (9.) egalisierte. Die Nahbollenbacher hatten das Momentum auf ihrer Seite und stellten durch Marcel Schmidt (24.) auf 2:1. Mit einem Doppelschlag brachten Ricardo Schönheim (34.) und Ben Nikodemus (37.) die Wückert-Elf auf die Siegerstraße. „Der zweite Abschnitt gestaltete sich ähnlich offen, nur blieben dort die Tore aus“, berichtete Wückert und ergänzte: „Betrachtet man das ganze Spiel, geht der Sieg in Ordnung. Wir hatten in der Nachspielzeit etwas Glück, dass der Schiedsrichter ein vermeintliches Abseitstor der Nahbollenbacher zurücknimmt. Auf der anderen Seite hätten wir viel früher das 4:2 nachlegen müssen. Dann wäre es auch nicht mehr spannend geworden.“

TuS Pfaffen-Schwabenheim – TuS Mörschied 0:3 (0:1). Der Pfaffen-Schwabenheimer Co-Trainer Luca Wolf war bedient, sprach von einer vogelwilden Spielweise seiner Mannschaft. „Die ersten zehn Minuten waren noch okay, danach haben wir aber das Fußballspielen eingestellt und uns nicht mehr an taktische Vorgaben gehalten“, sagte er. Thorben Hess (39.) schoss die Gäste in Führung. Marvin Kunz (47.) legte nach, ehe Niklas Munsteiner (90.) den Deckel draufsetzte. „Nach so einem Auftreten kann man ganz klar von einer verdienten Niederlage sprechen“, fasste sich Wolf kurz.

TSV Bockenau – SV Oberhausen 4:3 (0:2).Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Leandro Fritz (5.) und Sinan Sas (12.) in Führung. „Nach dem verschlafenen Beginn haben wir völlig zu Recht zurückgelegen“, teilte TSV-Trainer Jannik Huber mit und ergänzte: „Im zweiten Abschnitt haben wir aber eine super Moral bewiesen und uns ins Spiel zurückgekämpft.“ Mit einem Hattrick drehte Moritz Lunkenheimer (51., 68., 76.) die Partie. Patrick Poth (81.) glich zwar aus, doch Julian Brückner (90.) brachte die Bockenauer im Kerbespiel auf die Siegerstraße. „In der zweiten Hälfte haben wir eine riesen Moral und Mentalität gezeigt und das Spiel in der Nachspielzeit gezogen. Ein großes Kompliment an die Jungs, wobei wir über die Art und Weise der ersten 25 Minuten im Training noch sprechen müssen“, resümierte Huber.

TuS Winzenheim – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 1:0 (0:0). „Das war läuferisch, kämpferisch und vor allem von der Einstellung her ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften“, sagte TuS-Trainer Ercan Ürün. Dem konnte SGM-Vorstandsmitglied Dennis Caesar nicht widersprechen: „Uns hat etwas die Präzision beim letzten Pass gefehlt. Ansonsten war es ein ausgeglichenes Spiel.“ Nicht nur im letzten Drittel, sondern auch beim letzten Rückpass des Spiels fehlte den Gästen die Genauigkeit. Der zu kurz geratene Ball zu Gästetorwart Daniel Hahn landete bei Vladimir Borovskij (89.), der den Schlussmann umkurvte und ins leere Tor einschob. „Wie der Siegtreffer zustande kam, war schon glücklich. Wobei wir nach dem Führungstreffer noch drei Chancen auf dem Fuß hatten“, erklärte Ürün und fügte an: „Merxheim hätte durchaus einen Punkt verdient gehabt.“ Ab der 62. Minute waren die Hausherren in Unterzahl, Dimitrij Chwanov hatte nach einem Foul von hinten die Rote Karte gesehen.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – TSG Planig 6:0 (3:0). „In Fürfeld zu spielen, ist das schwerste Auswärtsspiel der Saison“, hatte TSG-Trainer Christoph Schenk bereits eine Vorahnung gehabt, was seine Mannschaft erwarten wird. Dass die erste Saison-Niederlage so deutlich ausfallen würde, davon war keiner ausgegangen. „Ich war vor dem Spiel in der Kabine. Da hat man richtig das Knistern gemerkt und dass jeder Bock hatte, alles auf dem Platz zu lassen“, berichtete SG-Abteilungsleiter Jörn Zillmann. Peter Frey (20.) brachte die Fürfelder Tormaschine ins Rollen. Marcel Beck (29., 42.) schob einen Doppelpack hinterher. „Wir haben einen Tag erwischt, an dem uns alles gelungen ist“, sagte Zillmann. Nach Wiederanpfiff sorgte Frey (52.) zügig für die Entscheidung. Frederik Azzouz (65.) und Oscar Mahalacane (71.) machten das halbe Dutzend voll. „Mentalität hat die Qualität geschlagen“, bilanzierte Zillmann, der vor allem das hervorragend funktionierende Kollektiv in den Vordergrund stellte.

SC Birkenfeld – SC Idar-Oberstein II 1:4 (1:3). Aus der Distanz brachte Elias Hahn (32.) die Gäste mit einem tückischen Aufsetzer in Führung. Nur zwei Minuten später lenkte Michael Bem den Ball ins eigene Tor. Durch Wladislaw Sontag (40.) markierten die Hausherren zwar den Anschluss, doch Fabian Sagawe (43., 80.) machte alles klar.

SG Weinsheim – VfL Rüdesheim 2:0 (1:0). „Bei dem, was wir an Personal ersetzen mussten, was das schon ganz gut“, erklärte SGW-Trainer Andy Baumgartner und sprach von einem ungefährdeten Sieg. Jannik Drouet tankte sich auf der rechten Seite durch. Anstatt selbst abzuschließen, fand er den besser postierten Andy Halili (35.), der keine Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken. Auf der Weinsheimer Doppelsechs spielten zum ersten Mal Livon Saadallah und Jakob Schilz zusammen, die von ihrem Trainer ein besonderes Lob bekamen: „Die beiden haben das richtig gut gemacht. Nach hinten haben sie alles wegverteidigt, sodass wir in Ruhe unsere Angriffe aufziehen konnten.“ Drouet durfte noch einen weiteren Scorerpunkt sammeln, dieses Mal traf er (73.).