Eine seltene Verletzung hat Florian Galle lahmgelegt. Der TuS Mörschied muss deshalb vorläufig auf die fußballerischen Künste seines Coaches verzichten. Der SC Idar-Oberstein II bereitet sich auf ein Gipfeltreffen, Blau-Weiß auf ein Kellerduell vor.
Auf ein richtiges Spitzenspiel freut sich die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Bezirksliga. Michael Rodenbuschs Team gastiert bei Spitzenreiter SG Weinsheim. Der Vizemeister der vergangenen Runde ist eines von drei Teams, die 16 Punkte auf dem Konto haben.