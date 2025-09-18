SC Idar II im Topspiel Seltene Blessur setzt Florian Galle lange außer Gefecht 18.09.2025, 17:28 Uhr

i Florian Galle (rechts) wir dem TuS Mörschied bis zur Winterpause nicht mehr als Spieler helfen können. er hat sich eine seltene Verletzung zugezogen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eine seltene Verletzung hat Florian Galle lahmgelegt. Der TuS Mörschied muss deshalb vorläufig auf die fußballerischen Künste seines Coaches verzichten. Der SC Idar-Oberstein II bereitet sich auf ein Gipfeltreffen, Blau-Weiß auf ein Kellerduell vor.

Auf ein richtiges Spitzenspiel freut sich die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Bezirksliga. Michael Rodenbuschs Team gastiert bei Spitzenreiter SG Weinsheim. Der Vizemeister der vergangenen Runde ist eines von drei Teams, die 16 Punkte auf dem Konto haben.







