Trainer verlängert Sebastian Kilp hat weiter Lust auf die SG Fürfeld 05.11.2025, 13:42 Uhr

i Applaus, Applaus: Sebastian Kilp verlängert frühzeitig seinen Vertrag als Trainer der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein. Klaus Castor

Die starken Leistungen der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein gehören zu den positiven Themen der aktuellen Bezirksliga-Saison. Mit der Trainerverlängerung setzt der Verein noch eins drauf.

Es gab Zeiten, da beschäftigte das Trainerthema die Verantwortlichen der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein die komplette Winterpause über. In diesem Jahr machten Jörn Zillmann, einer der Sportlichen Leiter des Fußball-Bezirksligisten, und seine Mitstreiter frühzeitig Nägel mit Köpfen: Sie verlängerten den Vertrag mit Trainer Sebastian Kilp vorzeitig bis zum Sommer 2027.







Artikel teilen

Artikel teilen