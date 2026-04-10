Ehrung bei der SG Guldental
Schüßler und Stephan erhalten DFB-Ehrenamts-Uhr
Ausgezeichnet: Volker Stephan (von links), Kreisehrenamts-Beauftragter Werner Ehle, Heiner Schüßler und Bernd von der Weiden, de
Ausgezeichnet: Volker Stephan (von links), Kreisehrenamts-Beauftragter Werner Ehle, Heiner Schüßler und Bernd von der Weiden, der Vorsitzende der SG Guldental.
Ehle

Die DFB-Ehrenamts-Uhr ist eine der renommiertesten Auszeichnungen im deutschen Fußball. Sie geht meist an verdiente Ehrenamtler, die sich in vielen verschiedenen Bereichen einbringen – so wie bei der SG Guldental. 

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Einmal mehr ist es Werner Ehle, dem Kreisehrenamts-Beauftragten des Fußballkreises, gelungen, zwei verdiente Ehrenamtler mit der DFB-Ehrenamts-Uhr zu überraschen. Ehle besuchte die SG Guldental und zeichnete Heiner Schüßler sowie Volker Stephan aus.Schüßler ist seit mehr als 60 Jahren Mitglied der SG.

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