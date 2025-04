Am Karsamstag pilgerten die Fußball-Fans an den Winterbacher Felsen. Der gastgebende SVW bezwang den Nachbarn TSV Bockenau mit 4:2 und geht mit einem Vier-Punkte-Vorsprung ins Saisonfinale.

Die Tabellen einiger regionaler Fußballklassen wurden über Ostern begradigt. In der Bezirksliga beispielsweise hatte der SV Winterbach die ganze Zeit gefühlt vier Punkte Vorsprung, nach dem 4:2 gegen den TSV Bockenau sind es nun reale vier Zähler. Die Nachholspiele in der Übersicht:

Bezirksliga: SV Winterbach – TSV Bockenau 4:2 (4:1). Das Derby erwies sich wie erwartet als Zuschauermagnet. Rund 400 Besucher waren an den Felsen gekommen, und sie sahen in den ersten 30 Minuten ein packendes, verteiltes Spiel. Doch mit drei Treffern zwischen der 36. und 45. Minute entschied der Tabellenführer die Partie. „In der Phase haben wir uns in einen Rausch gespielt, die Treffer waren toll herauskombiniert“, lobte der Winterbacher Trainer Torben Scherer sein Team. Elias Pfenning (36., 45.) und Henry Schneberger (37.) stellten von 1:1 auf 4:1, nachdem zuvor auch die Bockenauer in Führung hätten gehen können. „Die Bockenauer haben sich gut verkauft, aber wir waren besser, hatten die Spielkontrolle und haben auch verdient gewonnen. Das 4:2 am Ende klingt enger, als der Spielverlauf war“, berichtete Scherer. Der knappe Spielverlauf lag auch daran, dass die Winterbacher in Hälfte zwei einige Möglichkeiten nicht nutzten. Schneberger machte mit seinem 3:1 ein Eigentor zum 1:1 wett, bei dem er einen Eckball der Bockenauer unglücklich ins eigene Tor abgefälscht hatte (7.). Zuvor war Pfenning das 1:0 geglückt (6.). Er steht nach 24 Spieltagen nun bei bemerkenswerten 38 Treffern. Den Schlusspunkt des Spiels setzte der Bockenauer Mert Kilic (83.). „Für ein Derby war das Spiel extrem fair“, lobte Scherer und bilanzierte: „Tolle Kulisse, gutes Wetter, Derby gewonnen, nun vier Punkte Vorsprung auf die SG Weinsheim. Es läuft.“

A-Klasse Birkenfeld: Spvgg Wildenburg – FC Bärenbach 1:1 (1:1). Eine flotte Partie lieferten sich die beiden Teams in Schauren. Die Gäste waren eine halbe Stunde lang besser und führten durch ein Abstaubertor von Laszlo Grub (17.) verdient mit 1:0. Die Wildenburger wurden dann stärker, glichen noch vor der Pause durch Jannick Eckardt aus (45.+1) und dominierten den zweiten Abschnitt. Weil der FC Bärenbach aber zwei dicke Konterchancen hatte, ging das Remis in Ordnung. Der FCB hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

B-Klasse Birkenfeld 1: SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – Spvgg Hochwald 0:0. Für die Gastgeber könnte der Zähler gegen den Tabellen-Dritten Gold wert sein. Die SG vergrößerte so ihren Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang auf sieben Zähler.

C-Klasse Bad Kreuznach 1: FC Ebernburg II – SG Hochstetten II ausgefallen.

C-Klasse Birkenfeld 1: SG Oberreidenbach – SG Perlbachtal II 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Stefan Mäurer (19.), 0:2 Stefan Märer (51.), 1:2 Moris Haag (60.), 1:3 Sebastian Demel (64.), 1:4 Stefan Mäurer (74.), 1:5 Christian Grill (81.).

C-Klasse Birkenfeld 3: Spvgg Wildenburg II – SG Bärenbach/Becherbach II 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Toney Mitchell (49.), 1:1 Sascha Nicolay (78.), 2:1 Mario Jakoby (88., Eigentor).