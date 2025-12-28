Nach wenigen Sekunden einig Schlusslicht SV Oberhausen verlängert mit Coach Müller Olaf Paare 28.12.2025, 12:55 Uhr

i Der SV Oberhausen (grüne Trikots) kämpft um den Klassenverbleib in der Bezirksliga. André Müller bleibt in jedem Fall Trainer der Oberhausener. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Alles Müller, oder was? Ja, beim SV Oberhausen gilt der Slogan weiter. André Müller bleibt seinem Heimatverein auch in der nächsten Saison treu.

Der SV Oberhausen steuert gegen einen beliebten Trend in der Fußball-Bezirksliga. Während es in Rüdesheim, Planig, Guldental und vermutlich auch bei der SG Weinsheim im Sommer zu Trainerwechseln kommen wird, haben sich die Verantwortlichen des Aufsteigers und Trainer André Müller auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis Sommer 2027 geeinigt.







