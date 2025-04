Nach dem TuS Waldböckelheim hat nun auch die TSG Planig in der Trainerfrage Vollzug bestätigt. Chefcoach Christoph Schenk und sein Trainerteam leiten die Einheiten auch über den Sommer hinaus.

Die TSG Planig hat Nägel mit Köpfen gemacht und mit dem gesamten Trainerteam bis zum Sommer 2026 verlängert. „Wir sind mit der Arbeit unserer Coaches sehr zufrieden. Da gibt es nichts zu kritisieren und deshalb auch keinen Grund, etwas zu ändern“, sagt Ulrich Gaul, der Sportliche Leiter des Fußball-Bezirksligisten.

Cheftrainer bleibt Christoph Schenk, der von den spielenden Co-Trainern Brian Huth, Dennis Mastel und Dogukan Tasyürek unterstützt wird. „Christoph ist ein richtiger Vereinsmensch, dem auch das Umfeld sehr wichtig ist. Da hält er vieles zusammen“, lobt Gaul und fügt an: „Christoph ist eben gebürtiger Planiger, hat früher für unseren Verein gespielt. Da ist die Bindung noch ein bisschen enger als bei auswärtigen Trainern.“

Mastel und Schywalski sind treffsicher

Bei Mastel hatte es Gerüchte gegeben, dass er seine Karriere im Sommer beendet. „Davon höre ich das erste Mal. Gerüchte gibt es viele. Ich gehe fest davon aus, dass Dennis noch eine Saison dranhängt“, sagt Gaul. Zumal es an der Wettbewerbsfähigkeit von Mastel mit aktuell 19 Treffern auch keinerlei Zweifel gibt.

Ebenfalls 19 Treffer auf seinem Konto hat Noel Schywalski, der vor der Saison von Hassia Bingen kam und in der aktuellen Spielzeit unter Schenks Anleitung noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. „Bei Noel zeigt sich, wie wichtig Spielpraxis ist, die wir ihm garantieren können“, erklärt Gaul und ergänzt: „Noel kann aus beruflichen Gründen nur freitags trainieren. Bei uns spielt er aber trotzdem. Das wäre in höheren Ligen sicher so nicht möglich. Aber Noel dankt das auch mit starken Leistungen. Es ist ein großer Unterschied zu merken, ob Noel dabei ist oder nicht.“

Gespräche mit möglichen Becker-Nachfolgern laufen

Schywalski hat bereits für die nächste Saison zugesagt – ebenso wie ein Großteil des Kaders. Ausnahmen sind Torwart Mark Becker, der bekanntlich bei der SG Hüffelsheim noch einmal einen Angriff auf Verbandsliga-Ebene wagt, sowie Eray Öztürk, der sich alle Optionen offenhalten möchte. In Sachen Torwart-Position sind die Planiger auf der Suche. „Da gibt es auch schon Überlegungen und Gespräche mit verschiedenen Kandidaten, aber wir wollen niemanden unter Druck setzen, zumal ja auch für viele Vereine und ihre Torleute die entscheidende Phase ansteht“, sagt der Sportliche Leiter.

Um wie viel es in dieser Saison noch für die TSG Planig geht, wird sich am Sonntag herausstellen. Aktuell liegen die Planiger vier Punkte hinter der SG Weinsheim und damit hinter dem zweiten Rang zurück. Verlieren die Weinsheimer gegen Tabellenführer SV Winterbach, hätten die Planiger den zweiten Rang wieder in eigener Hand. „Wir haben den zweiten Platz noch im Visier, klar. Aber auch wenn wir nicht Zweiter werden sollten, haben wir unser Saisonziel, oben mitzuspielen, ebenso erreicht und können die Saison als Erfolg verbuchen“, sagt Gaul.