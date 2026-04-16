Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die SG Weinsheim die Meisterschaft in der Bezirksliga feiern darf. Der Kampf um Platz zwei und der Abstiegskampf sorgen für mehr Spannung.

Die Fußball-Bezirksliga biegt auf die Zielgerade ein, und der 25. Spieltag hat das Potenzial, für weitere Vorentscheidungen zu sorgen. Vor allem die

darf sich nach dem Ausrutscher des SC Idar-Oberstein II wieder berechtigte Hoffnungen machen, das Rennen um Platz zwei noch einmal spannend zu gestalten.