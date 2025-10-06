„Wie in C-Klasse auf Zuruf“ SCB-Trainer Pascal Geibel kritisiert Schiri harsch 06.10.2025, 12:37 Uhr

i SCB-Coach Pascal Geibel (links) war mit der Schiedsrichterleistung bei dr unglücklichen 2:4-Niederlage in Weinsheim überhaupt nicht einverstanden. Stefan Ding

Dass der Linienrichter den entscheidenden Elfmeter für die SG Weinsheim gegen den SC Birkenfeld angezeigt habe, sei bezeichnend für die Schiedsrichterleistung gewesen, die SCB-Coach Pascal Geibel an Hobby-Referees in der C-Klasse erinnerte.

Ganz nah am Punktgewinn bei Spitzenreiter SG Weinsheim war der SC Birkenfeld. Erst in der siebten Minute der Nachspielzeit kassierte der SCB das entscheidende Gegentor zum 2:3 (das 2:4 eine Minute später spielte dann keine Rolle mehr). Es war ein kurioser Handelfmeter, der den SCB um den Lohn einer tollen kämpferischen Leistung brachte.







