Dass der Linienrichter den entscheidenden Elfmeter für die SG Weinsheim gegen den SC Birkenfeld angezeigt habe, sei bezeichnend für die Schiedsrichterleistung gewesen, die SCB-Coach Pascal Geibel an Hobby-Referees in der C-Klasse erinnerte.
Ganz nah am Punktgewinn bei Spitzenreiter SG Weinsheim war der SC Birkenfeld. Erst in der siebten Minute der Nachspielzeit kassierte der SCB das entscheidende Gegentor zum 2:3 (das 2:4 eine Minute später spielte dann keine Rolle mehr). Es war ein kurioser Handelfmeter, der den SCB um den Lohn einer tollen kämpferischen Leistung brachte.