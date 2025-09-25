Auf Heimsiege hoffen der TuS Mörschied, die Spvgg Nahbollenbach, der SC Idar-Oberstein II und der SC Birkenfeld. Die Birkenfelder können übrigens endlich Revanche für eine Niederlage nehmen, die sie vor elfeinhalb Jahren erlitten haben.
Lesezeit 5 Minuten
Vier der fünf Bezirksliga-Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld haben am Sonntag Heimrecht, und für den SC Birkenfeld ist die Partie im eigenen Stadion am Berg ein echtes Highlight. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach kommt. Für Birkenfelds Coach Pascal Geibel ist das eigentlich noch immer der VfR Kirn – und damit ein großer Name.