Der SC Idar-Oberstein II verdient sich den Bezirksliga-Derbysieg durch eine Steigerung nach der Pause. Das 5:1 bei der Spvgg Nahbollenbach fällt aber etwas zu deutlich aus.

Rund 150 Zuschauer sahen ein sehr unterhaltsames Bezirksliga-Derby auf dem Klopp, das die Zweitvertretung des Fußball-Oberligisten SC Idar-Oberstein am Ende deutlich mit 5:1 bei der Spvgg Nahbollenbach für sich entscheiden konnte.

„Das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider“, berichtete der Nahbollenbacher Trainer Andreas Forster. Seine Mannschaft ging bereits früh durch Dennis Schug (4.) in Führung und hätte durchaus nachlegen können. „Wir haben es verpasst, im ersten Durchgang den Sack zuzumachen. Da haben wir zwei bis drei Tore zu wenig erzielt“, erklärte der ehemalige Schlussmann des SC Idar nach dem Duell mit seinem Ex-Verein.

Tobias Buch erwischt einen Sahnetag

Der Chancenwucher der Nahbollenbacher sollte zu einem späteren Zeitpunkt bestraft werden. Kevin Gardlowski (31.) egalisierte die Führung der Hausherren. Vor allem Tobias Buch, dem Torwart des SC Idar-Oberstein II, war es zu verdanken, dass die Gäste nicht zur Pause zurückgelegen hatten. Buch hielt die Idarer Zweite mit zwei großartigen Paraden im Spiel. „Der Torwart der Idarer hat in der Tat einen Sahnetag erwischt“, lobte Forster.

„Wenn wir da höher in Rückstand geraten, wird es schwer zurückzukommen“, erklärte SC-Trainer Michael Rodenbusch. Im zweiten Durchgang nahmen die Gäste die Zügel in die Hand. „Während die erste Hälfte noch recht ausgeglichen war, geht der zweite Abschnitt klar an uns. Da waren wir viel griffiger und agiler als der Gegner“, berichtete Rodenbusch. Zwischen der 60. und 70. Minute verpasste der SC der Spvgg Nahbollenbach dann den Knock-out. Binnen zehn Minuten machten die Gäste den Auswärtssieg perfekt und verteidigten damit ihre weiße Weste. Kevin Gardlowski (61.), Jelle Lang (64.) und Mike Fischer (66.) zerstörten die Hoffnung der Spielvereinigung auf etwas Zählbares.

„Egal wie, aber wir dürfen in zehn Minuten keine drei Gegentore kassieren“, war Forster bedient und fügte an: „Wir hätten das Spiel durchaus gewinnen können. Dafür hätten wir aber unsere Vielzahl an Torchancen nutzen müssen. Der SC Idar II war einfach kaltschnäuziger und hat uns in den ominösen zehn Minuten den Zahn gezogen. Zudem haben wir in Gästetorwart Tobias Buch zu oft unseren Meister gefunden.“ Den Schlusspunkt setzte Fabio Blum (88.). „Das Tor zum 5:1 war eine Eigenproduktion unserer U19“, lobte Rodenbusch seinen Nachwuchs und ergänzte: „Wir haben drei A-Jugend-Spielern wieder Spielpraxis bieten können, die sich nach ihrer Einwechslung nahtlos eingefügt und ein gutes Spiel gemacht haben. Aber nicht nur die Jungs aus der A-Jugend, sondern alle Spieler und damit das gesamte Team haben ein richtig gutes Spiel gemacht und sich die drei Punkte im Stadtderby aufgrund des Leistungsunterschieds im zweiten Abschnitt definitiv verdient.“