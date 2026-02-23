Auch TuS Mörschied überzeugt SC Idar-Oberstein II trotzt beim 4:0 langer Unterzahl Florian Unckrich 23.02.2026, 10:21 Uhr

i Der TuS Mörschied (grüne Trikots) zeigte sich nach der Winterpause in starker Form und bezwang die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein klar. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein II hat seinen zweiten Platz in der Bezirksliga gefestigt, auch weil Kontrahent SG Fürfeld in Mörschied einen Fehlstart ins Jahr 2026 hinlegte.

Von fünf angesetzten Spielen blieben in der Fußball-Bezirksliga zwei übrig. Und jeweils feierten Vereine aus dem Kreis Birkenfeld Heimsiege gegen Klubs aus dem Kreis Bad Kreuznach. Aufgrund der Platzverhältnisse fielen die Spiele FSV Idar-Oberstein gegen SG Weinsheim, TSV Bockenau gegen TuS Winzenheim und das Derby in Oberhausen gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach aus.







