TuS Mörschied mit Kantersieg SC Idar-Oberstein II schiebt sich auf Platz zwei Florian Unckrich 02.11.2025, 21:21 Uhr

i Der TuS Mörschied (in grün) ließ dem VfL rüdesheim keine Chance und siegte 5:0. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Gemischte Bilanz in der Fußball-Bezirksliga aus BIR-Sicht: Siege feierten neben BW Idar-Oberstein der SC Idar-Oberstein II und der TuS Mörschied. Nichts zu holen gab es für den SC Birkenfeld und die Spvgg Nahbollenbach.

Der SC Idar-Oberstein II ist in der Fußball-Bezirksliga auf den Platz geklettert, auf dem er auch am Ende der Saison liebend gerne stehen möchte. Auf Rang zwei, der zu Aufstiegsspielen in die Landesliga berechtigen würde. Die Idarer profitierten vom Sieg des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen Fürfeld.







