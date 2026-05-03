Rodenbusch-Team am Ziel
SC Idar-Oberstein II bucht die Aufstiegsspiele
Trainer Michael Rodenbusch (vorne) und sein Co-Trainer Tim Oberländer haben es geschafft. Sie haben den SC Idar-Oberstein II in
Trainer Michael Rodenbusch (vorne) und sein Co-Trainer Tim Oberländer haben es geschafft. Sie haben den SC Idar-Oberstein II in die Austiegsspiele zur Landesliga geführt.
Stefan Ding

Mit einem klaren 5:2 gegen die SG Guldenbachtal hat der SC Idar-Oberstein II die Vizemeisterschaft perfekt gemacht und kann sich nun auf die Aufstiegsspiele zur Landesliga vorbereiten.

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Die Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Bezirksliga ist vertagt. Die SG Weinsheim kam bei der TSG Planig über ein 3:3 nicht hinaus, und der SC Idar-Oberstein II machte seine Hausaufgaben. Drei Punkte fehlen den Weinsheimern noch. Am nächsten Samstag ist der Spitzenreiter beim TuS Pfaffen-Schwabenheim zu Gast und kann den Titelgewinn klarmachen.

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