Mit einem klaren 5:2 gegen die SG Guldenbachtal hat der SC Idar-Oberstein II die Vizemeisterschaft perfekt gemacht und kann sich nun auf die Aufstiegsspiele zur Landesliga vorbereiten.
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Die Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Bezirksliga ist vertagt. Die SG Weinsheim kam bei der TSG Planig über ein 3:3 nicht hinaus, und der SC Idar-Oberstein II machte seine Hausaufgaben. Drei Punkte fehlen den Weinsheimern noch. Am nächsten Samstag ist der Spitzenreiter beim TuS Pfaffen-Schwabenheim zu Gast und kann den Titelgewinn klarmachen.