Nahbollenbach auf Kitzelkurs? SC Idar II will Hausaufgaben in Kirn-Sulzbach erledigen Sascha Nicolay 20.03.2026, 11:24 Uhr

i Hinterherlaufen möchte er SC Idar-Oberstein II (weiße Trikots) möglichst selten am Sonntag in Kirn-Sulzbach. Der SC Birkenfeld dagegen will nach der Niederlage im Haag daheim gegen Fürfeld wieder in die Erfolgsspur zurück. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nu zu gerne würden der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach im Abstiegskampf der Bezirksliga nachlegen. Allerdings haben sie schwierige Aufgaben vor sich. Das gilt auch für den SC Idar-Oberstein II auf Aufstiegskurs.

Der TuS Mörschied ist das einzige Team aus dem Fußballkreis Birkenfeld, das seine Aufgaben in der Bezirksliga relativ entspannt angehen kann, das übrige Quartett hat Druck – positiven, wie der SC Idar-Oberstein II im Aufstiegsrennen, mehr oder weniger heftigen, wie der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, die Spvgg Nahbollenbach und mit Abstrichen der SC Birkenfeld im Kampf gegen den Abstieg.







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