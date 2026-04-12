Der SC Idar-Oberstein II hat seine Auswärtspartie in der Bezirksliga beim TuS Pfaffen-Schwabenheim genauso verloren wie der TuS Mörschied seine bei der SG Guldenbachtal. Schlechte Nachrichten auch für Blau-Weiss Idar-Oberstein und Nahbollenbach.
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Der TuS Pfaffen-Schwabenheim bleibt in der Fußball-Bezirksliga in der Erfolgsspur und sorgte zugleich mit seinem 3:1-Erfolg über den SC Idar-Oberstein II für eine große Überraschung. Der Tabellenzweite liegt nach der Niederlage nun schon neun Punkte hinter Spitzenreiter SG Weinsheim zurück.