13.03.2026, 14:03 Uhr

Nach seinem Heimsieg gegen die Spvgg Nahbollenbach möchte der SC Birkenfeld (in rot) auch beim SC Idar II bestehen. Niklas Schindler (auf Knien) fehlt allerdings. Derweil hofft die Spvgg gegen die SG Kirn auf eine Trendwende.

Vor einem reizvollen Derby steht der SC Idar II gegen den SC Birkenfeld. Mit einem Heimsieg würde das Rodenbusch-Team gerne den Druck auf Spitzenreiter Weinsheim aufrechterhalten. Spannend wird es auch in Nahbollebach, wo Ex-Coach Wückert Gast ist.

Durch den Sieg des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein am Mittwoch gegen Tabellenführer SG Weinsheim hat sich die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga vor dem Spieltag am Sonntag, 15.15 Uhr, zugespitzt. Außerdem ist im Rennen um die Meisterschaft neue Spannung entstanden.







