Vor einem reizvollen Derby steht der SC Idar II gegen den SC Birkenfeld. Mit einem Heimsieg würde das Rodenbusch-Team gerne den Druck auf Spitzenreiter Weinsheim aufrechterhalten. Spannend wird es auch in Nahbollebach, wo Ex-Coach Wückert Gast ist.
Durch den Sieg des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein am Mittwoch gegen Tabellenführer SG Weinsheim hat sich die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga vor dem Spieltag am Sonntag, 15.15 Uhr, zugespitzt. Außerdem ist im Rennen um die Meisterschaft neue Spannung entstanden.