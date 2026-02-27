SG Kirn in Mörschied gefordert SC Idar II ist Top-Spiel-Gast bei Angstgegner Planig Sascha Nicolay 27.02.2026, 11:32 Uhr

i Nach dem tollen 5:2 gegen die SG Fürfeld am vergangenen Sonntag will der TuS Mörschied (in grün) nun auch die SG Kirn/Kirn-Sulzbach auf dem heimischen Sportplatz schlagen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein II kann einen Konkurrenten im Rennen um Platz zwei auf acht Punkte distanzieren. Derweil stehen sich der TuS Mörschied und die SG kirn in einem reizvollen Duell gegenüber. Das übrige BIR-Trio ist im Abstiegskampf.

Beim ersten kompletten Restrundenspieltag der Fußball-Bezirksliga heißt es am Sonntag gleich fünfmal Fußballkreis Birkenfeld gegen Fußballkreis Bad Kreuznach. Darunter findet sich das Lokalduell zwischen dem TuS Mörschied und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach sowie das Top-Spiel im Rennen um Platz zwei zwischen der TSG Planig und dem SC Idar-Oberstein II.







