Die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein geht als Tabellenzweiter in die zweite Saisonhälfte und möchte diese Position verteidigen. Trainer Michael Rodenbusch will aber an defensiven Stellschrauben drehen.
Idar-Oberstein. Im nächsten Teil unseres diesjährigen Winterchecks der Fußball-Bezirksliga Nahe richten wir den Blick auf den SC Idar-Oberstein II. Die zweite Mannschaft des Oberligisten galt bereits vor Saisonbeginn als einer der Topfavoriten der Liga, eine Einschätzung, die sich nach der Hinrunde bestätigt hat.