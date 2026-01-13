Bezirksliga-Wintercheck:
SC Idar II: Die Defensive soll stabiler werden
Trainer Michael Rodenbusch will mit seinem SC Idar-Oberstein II die Aufstiegsspiele zur Landesliga erreichen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein geht als Tabellenzweiter in die zweite Saisonhälfte und möchte diese Position verteidigen. Trainer Michael Rodenbusch will aber an defensiven Stellschrauben drehen.

Idar-Oberstein. Im nächsten Teil unseres diesjährigen Winterchecks der Fußball-Bezirksliga Nahe richten wir den Blick auf den SC Idar-Oberstein II. Die zweite Mannschaft des Oberligisten galt bereits vor Saisonbeginn als einer der Topfavoriten der Liga, eine Einschätzung, die sich nach der Hinrunde bestätigt hat.

