Bezirksliga-Wintercheck: SC Idar II: Die Defensive soll stabiler werden Florian Unckrich 13.01.2026, 14:13 Uhr

i Trainer Michael Rodenbusch will mit seinem SC Idar-Oberstein II die Aufstiegsspiele zur Landesliga erreichen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein geht als Tabellenzweiter in die zweite Saisonhälfte und möchte diese Position verteidigen. Trainer Michael Rodenbusch will aber an defensiven Stellschrauben drehen.

Idar-Oberstein. Im nächsten Teil unseres diesjährigen Winterchecks der Fußball-Bezirksliga Nahe richten wir den Blick auf den SC Idar-Oberstein II. Die zweite Mannschaft des Oberligisten galt bereits vor Saisonbeginn als einer der Topfavoriten der Liga, eine Einschätzung, die sich nach der Hinrunde bestätigt hat.







