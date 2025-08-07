Zwei Gewinner des ersten Spieltags treffen in der Fußball-Bezirksliga am Freitagabend im Stadion am Berg aufeinander. Der SC Birkenfeld empfängt um 19.30 Uhr die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Die Birkenfelder müssen dabei auf ihren Trainer verzichten. Pascal Geibel weilt bei einer Familienfeier in Italien. Wladislaw Sontag, der spielende Co-Trainer trägt diesmal die Verantwortung des SCB.

Ganz eng dran an seiner Mannschaft ist Geibel freilich auch in Italien. „Wir wollen nach unserem verdienten Sieg beim SV Oberhausen natürlich nachlegen“, sagt er. Doch ihm ist auch klar, dass das alles andere als leicht wird. „Dass Merxheim mal so gegen die SG Fürfeld zum Auftakt gewonnen hat, finde ich echt stark“, erklärt er und hält fest: „Da kommt ein ganz anderes Kaliber als Oberhausen auf uns zu.“ Allerdings müssen die Gäste wohl auf Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker verzichten. Beim SCB fehlen Daniel Sommer, Moritz Nolde und womöglich Roman Nagel.