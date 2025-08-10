Bis ganz zum Schluss mussten die Anhänger des SC Birkenfeld Geduld haben, ehe sie jubeln durften. Beim SC Idar-Oberstein II überzeugte ein Neuzugang mit einem Tor und einer Vorlage.

Der SC Birkenfeld und der SC Idar-Oberstein II haben auch ihre zweite Partie dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga gewonnen. Der SCB setzte sich am Freitagabend zu Hause gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim durch, während der SC Idar-Oberstein II am Samstag seinem Trainer das passende Geburtstagsgeschenk machte. Michael „Turbo“ Rodenbusch durfte sich wenige Stunden vor seinem 60. Geburtstag über einen 3:1-Erfolg in Rüdesheim freuen.

Ebenfalls optimal in die Saison gestartet ist die SG Kirn/Kin-Sulzbach. Jens Wückerts Mannschaft gewann das „kleine Derby“ gegen den SV Oberhausen zu Hause 3:0.

SC Birkenfeld – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 2:0 (0:0). Der SCB entschied die Begegnung in der Schlussphase zu seinen Gunsten. In der 85. Minute flankte Eduard Pavzuk, und in der Mitte gingen Niklas Schindler und Merxheim Nils Pathenheimer zum Ball – mit unglücklichem Ausgang für dem Gästeakteur, dem ein Eigentor zur Birkenfelder Führung unterlief. Merxheim versuchte nun, die Niederlage abzuwenden, doch der SCB kam zu einer Konterchance, an deren Ende Marius Jahke flankte. Schindler nahm die Kugel an und versenkte sie souverän zum 2:0 im rechten Eck (90.+3). Damit machten die Birkenfelder in Abwesenheit ihres Trainers Pascal Geibel ihren zweiten Sieg perfekt. „Das ist gleich mal ein schönes Polster“, freute sich Abteilungsleiter Christian Jahn und fügte hinzu: „Wir waren den Tick besser und haben verdient gewonnen.“

Jahn räumt aber auch ein, dass die Partie gut 70 Minuten lang „nicht sonderlich schön anzusehen“ gewesen sei. Beide Mannschaften standen im Stadion am Berg tief und verhielten sich abwartend. „Keiner wollte den ersten Fehler machen“, sagte Jahn, der freilich festhielt: „Defensiv haben wir ganz sicher gestanden. Wir haben im Kollektiv richtig gut verteidigt. Merxheim hatte eigentlich keine Torchance.“ Die Birkenfelder hatten dagegen einige Ansätze, gerade über außen. „Uns hat dann aber der letzte Pass gefehlt“, monierte Jahn, stellte aber klar: „Wir waren dem ersten Tor durchgängig näher als Merxheim.“

VfL Rüdesheim – SC Idar-Oberstein II 1:3 (0:1). „Sechs Punkte nach zwei Spielen, so müssen wir weitermachen“, freute sich SC-Co-Trainer Tim Oberländer und erklärte: „Wir hatten eigentlich 90 Minuten lang alles im Griff.“ Eine Ausnahmephase gab es aber doch. Nach 51 Minuten schaffte Rüdesheims Hayri Gülsen im Anschluss an einen Eckball den 1:2-Anschlusstreffer. „Danach hatten wir ein paar Probleme“, räumte Oberländer ein. Der Aufsteiger, der zum Auftakt gegen die Spvgg Nahbollenbach 0:3 verloren hatte, besaß sogar eine Chance zum Ausgleich, doch der eingewechselte Rodrigo Cardoso verstoppte sich in aussichtsreicher Position. In der 69. Minute beendete der SC dann aber die Hoffnungen der Rüdesheimer endgültig. Fabian Sagawe konnte im Strafraum nur noch mit einem Foul gebremst werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Noah Thees zum 3:1 (69.).

i Michael Rodenbusch (Mitte) feiert seinen 60. Geburtstag mit einem Sieg seines SC Idar-Oberstein II beim VfL Rüdesheim. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Beim SC Idar-Oberstein II lieferte Julien Riedl eine überzeugende Vorstellung ab. Der 21-Jährige, der vom FC Homburg II in die Schmuckstadt gewechselt ist, agierte zweikampfstark und spielerisch gut. Ihm gelang auch die 1:0-Führung kurz vor der Pause (45.). Vier Minuten nach dem Seitenwechsel war Riedl als Doppelpasspartner von Kevin Gardlowski auch maßgeblich am 2:0 beteiligt. Gardlowski versenkte die Kugel (49.). Mit sechs Punkten aus zwei Auswärtsspielen durfte Trainer Michael Rodenbusch in aller Seelenruhe seinen Geburtstag feiern. Am Sonntag spielen die Idarer in Nahbollenbach erneut auswärts, ehe am 24. August gegen Planig endlich das erste Heimspiel auf dem Programm steht.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – SV Oberhausen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Kevin-Yilmaz Urban (57. Eigentor), 2:0 Maximilian Kuhn (60.), 3:0 Ben Nikodemus (60.).