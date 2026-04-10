Blau-Weiss will Serie ausbauen SC Birkenfeld soll sich nicht in Sicherheit wiegen Sascha Nicolay 10.04.2026, 11:55 Uhr

i Im Kampf um den Klassenverbleib wollen am Sonntag sowohl die Spvgg Nahbollenbach (weiße Trikots) als auch der SC Birkenfeld alles geben. Beide Teams müssen auswärts ran. Stefan Ding

Während ein BIR-Trio noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpft und der SC Idar II an seinem Aufstieg werkelt, stellt der TuS Mörschied Weichen für die nächste Saison. Der Top-Stürmer wurde gehalten, ein weiterer Angreifer verpflichtet.

Nach wie vor sind mit der Spvgg Nahbollenbach, dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und dem SC Birkenfeld drei Vereine aus dem Fußballkreis Birkenfeld mehr oder minder vom Abstieg aus der Bezirksliga bedroht. Das Trio steht am Sonntag vor recht komplizierten Aufgaben, wobei der SC Birkenfeld Gast bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach in einem Duell ist, das sich nach viel mehr als Bezirksliga-Fußball anhört.







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