Die Spvgg Nahbollenbach hatte ihren Auswärtssieg beim VfR Baumholder II vor allem einem Mann zu verdanken. Derweil feierte der TuS Mörschied einen letztlich glasklaren Heimdreier gegen den SV Buhlenberg.
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Der TuS Mörschied und die Spvgg Nahbollenbach haben ihre ersten Siege in dieser Fußball-Bezirksliga-Saison gefeiert. Die Mörschieder bezwangen den SV Buhlenberg 5:0, während die Nahbollenbacher beim VfR Baumholder II 1:0 die Oberhand behielten.Mit einem Top-Ergebnis wartete der SC Birkenfeld bei der SG Soonwald auf.