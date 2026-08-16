TuS Mörschied mit Heimdreier SC Birkenfeld schwimmt furchtbar und gewinnt 6:2 Sascha Nicolay 16.08.2026, 11:54 Uhr

i Bis zum 2:0 für den TuS Mörschied (in grün) war das Duell mit dem SV Buhlenberg offen, dann zogen die Mörschieder davon und gewannen 5:0. Michael Greber

Die Spvgg Nahbollenbach hatte ihren Auswärtssieg beim VfR Baumholder II vor allem einem Mann zu verdanken. Derweil feierte der TuS Mörschied einen letztlich glasklaren Heimdreier gegen den SV Buhlenberg.

Der TuS Mörschied und die Spvgg Nahbollenbach haben ihre ersten Siege in dieser Fußball-Bezirksliga-Saison gefeiert. Die Mörschieder bezwangen den SV Buhlenberg 5:0, während die Nahbollenbacher beim VfR Baumholder II 1:0 die Oberhand behielten.Mit einem Top-Ergebnis wartete der SC Birkenfeld bei der SG Soonwald auf.







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