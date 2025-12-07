Trainer nach 1:6 stinksauer SC Birkenfeld fühlt sich vom Schiedsrichter veräppelt Sascha Nicolay 07.12.2025, 19:49 Uhr

i Pascal Geibel (hier im Archivbild, rechts) war fassungslos nach der 1:6-Pleite seines SC Birkenfeld in Monzingen. Vor allem der Schiedsrichter brachte den Coach auf die Palme. Stefan Ding

Es hört sich an, als sei der SC Birkenfeld bei der SG Merxheim chancenlos gewesen. 1:6 ist halt deftig. Doch das Spiel verlief viel enger und in den Augen von Coach Pascal Geibel auch wegen des Schiedsrichters in die falsche Richtung.

Pascal Geibel ist eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse, doch nach der 1:6-Niedelage seines SC Birkenfeld in der Fußball-Bezirksliga in Monzigen bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim war der Coach außer sich. „Wir sind vom Schiedsrichter veräppelt worden“, schimpfte Geibel.







Artikel teilen

Artikel teilen