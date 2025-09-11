Wer auf Spannung steht, darf den siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga nicht verpassen. Die Liga präsentiert sich aktuell so ausgeglichen wie selten zuvor. Gleich fünf Teams führen die Tabelle punktgleich mit je 13 Zählern an. Doch auch dahinter ist das Feld dicht gedrängt, drei weitere Klubs sind nur einen Wimpernschlag entfernt. Da kann jeder Spieltag die Tabellenspitze neu sortieren. Im Keller droht einigen Vereinen, dass ihnen der Anschluss entgleitet. Vor allem der VfL Rüdesheim, der FSV Idar-Oberstein sowie Schlusslicht SV Oberhausen kämpfen gegen den Negativtrend.

Für die SG Kirn/Kirn-Sulzbach geht die Reise nach Idar-Oberstein, wo der Landesliga-Absteiger im Topspiel auf den SC Idar II trifft. Nur ein Punkt trennt beide Teams, doch die Form spricht derzeit für die Gäste: Während die Kirner zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen sammelten, gewann der SC Idar II nur eine dieser Partien. SG-Trainer Jens Wückert ist voller Vorfreude: „Ich freue mich riesig auf das Spiel. Wir treffen auf eine Mannschaft, die wirklich Fußball spielen will. Dieses Prädikat konnte ich bislang keinem unserer Gegner zuschreiben. Da wurde sonst eher Beton angerührt.“ Personell muss die SG ohne Alex Schick auskommen, der dienstlich verhindert ist. Die Rollenverteilung ist dennoch offen, vor allem wegen der Unberechenbarkeit des Gegners: „Der SC Idar ist wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, wer aus der Oberligatruppe aushilft. Das kann zum Vorteil, aber auch zum Nachteil werden. Letztendlich haben sie alle die nötige Qualität. Aber das soll uns nicht daran hindern, ein gutes Spiel abzuliefern.“ Wückert rechnet mit einer unterhaltsamen Partie: „Ich hoffe auf ein Spiel, das nach Toren schreit. Ich bin gespannt, wie wir aus der Nummer rauskommen.“

Junge Trainer stehen im Derby am Spielfeldrand

Rehabilitieren will sich die TSG Planig, die fünf Spieltage lang ungeschlagen blieb, zuletzt aber mit 0:6 bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein unter die Räder kam. Gegen den sieglosen FSV Idar-Oberstein sollen nun wieder Punkte her, zumal das Team von Trainer Christoph Schenk auf dem heimischen Kunstrasen eine Macht ist. Im Derby zwischen der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim und dem TSV Bockenau geht es angesichts der Rivalität um mehr als nur Tabellenplätze. Beide vertrauen seit Saisonbeginn jungen Trainern. Während die SGM unter Kim Fuhr seit zwei Spielen sieglos ist, konnte sich der TSV mit Coach Jannik Huber mit zwei Siegen am Stück etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Beide Teams werden hoch motiviert in das Duell gehen.

Eine Partie mit Signalwirkung steigt in Mörschied. Der heimstarke TuS hat zuletzt vier Punkte geholt und präsentiert sich in aufsteigender Form. Gast TuS Winzenheim mischt als Aufsteiger, wie von Erfolgstrainer Ercan Ürün bereits vor der Saison mutig angekündigt, ganz oben mit und zählt zur punktgleichen Spitzengruppe. Am Tabellenende ist der SV Oberhausen gegen die SG Guldenbachtal auf Zähler aus. Der Aufsteiger steht nach sechs Spieltagen noch mit leeren Händen da. Die Gäste, im Vorjahr Kellerkind, haben sich mit stabilen Leistungen in der oberen Tabellenhälfte etabliert.

„Totalausfall“ soll sich nicht wiederholen

Die Spvgg Nahbollenbach empfängt die SG Weinsheim, die nach zwei sieglosen Spielen zuletzt mit einem Derbysieg gegen den VfL Rüdesheim zurück in die Spur fand und als Favorit ins Spiel geht, auch weil die Nahbollenbacher bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Der VfL Rüdesheim steht unter Zugzwang. Der Aufsteiger ist noch sieglos und empfängt den TuS Pfaffen-Schwabenheim, der selbst nach Konstanz sucht. VfL-Vorsitzender Alex Thomas ordnet die Situation realistisch ein: „Wir wussten, dass es schwer wird. In den ersten Spielen hatten wir fast nur Gegner aus dem oberen Drittel.“ Nun aber sollen Ergebnisse her: „Jetzt kommen die Mannschaften, gegen die wir punkten müssen. Der TuS ist eine Wundertüte. Dessen Leistungsschwankungen sind nur schwer zu begreifen.“ Die Rüdesheimer sollen dem Gegner früh den Rhythmus nehmen. Thomas: „Wir wollen sie permanent stressen und zu Fehlern zwingen. Mindestens ein Punkt ist Pflicht, drei wären ideal.“ Der TuS muss sich nach dem 0:3 gegen den TuS Mörschied ebenfalls neu sortieren. Co-Trainer Luca Wolf sprach von einem „Totalausfall“. Ein Statement, das Wirkung zeigen dürfte.

Bereits am Samstag rollt der Ball in Fürfeld. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein hat nach dem 6:0 gegen die TSG Planig die Tabellenführung übernommen und will im Kerbespiel gegen den SC Birkenfeld nachlegen. Es ist das vierte Heimspiel in Folge für die offensivstarke SG, die bislang 19 Treffer erzielt hat – zusammen mit der SG Weinsheim ist das Liga-Bestwert. Der SCB hat nach gutem Start zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Ausgerechnet beim Tabellenführer wieder in die Spur zu finden, dürfte zur Herausforderung werden.