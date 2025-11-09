5:2 gegen die TSG Planig
Rüdesheimer Sturmlauf wird spät belohnt
Sandwich: Zwei Planiger Abwehrspieler attackieren den Rüdesheimer Angreifer Cihan Yakut, der das wichtige 1:2 erzielte und immer besser in Fahrt kommt.
Edgar Daudistel

Die SG Weinsheim hat die erste Saisonhälfte der Fußball-Bezirksliga dominiert. Mit 38 von 45 möglichen Punkten führt das Team von Trainer Andy Baumgartner souverän das Klassement an. Auch gegen den TSV Bockenau gab es einen ungefährdeten Dreier.

Die Talfahrt der TSG Planig in der Fußball-Bezirksliga geht weiter. Aus den vergangenen fünf Partien holte der einstige Titelaspirant von 15 möglichen Punkten lediglich zwei. Beim VfL Rüdesheim, den die TSG im Juli im Pokal noch 4:0 bezwungen hatte, unterlagen die Planiger mit 2:5.

