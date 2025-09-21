SC Idar II verliert 1:6
Rodenbusch sieht Pleite schon beim Warmmachen kommen
SC-Trainer Michael "Turbo" Rodenbusch schwante schon beim Aufwärmen seines Teams in Weinsheim nichts Gutes.
Eigentlich hatte sich der SC Idar-Oberstein II viel vorgenommen für das Spitzenspiel bei der SG Weinsheim. Doch bei Michael Rodenbuschs Mannschaft lief so gar nichts zusammen.

Komplett in die Hose gegangen ist der Auftritt des SC Idar-Oberstein II im Fußball-Bezirksliga-Spitzenspiel bei der SG Weinsheim. Die Idarer gingen beim von Andy Baumgartner trainierten amtierenden Vizemeister 1:6 (0:2) baden.SC-Trainer Michael Rodenbuch stellte fest: „Das war ein kollektives Versagen von Beginn an.

