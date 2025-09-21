Eigentlich hatte sich der SC Idar-Oberstein II viel vorgenommen für das Spitzenspiel bei der SG Weinsheim. Doch bei Michael Rodenbuschs Mannschaft lief so gar nichts zusammen.
Lesezeit 2 Minuten
Komplett in die Hose gegangen ist der Auftritt des SC Idar-Oberstein II im Fußball-Bezirksliga-Spitzenspiel bei der SG Weinsheim. Die Idarer gingen beim von Andy Baumgartner trainierten amtierenden Vizemeister 1:6 (0:2) baden.SC-Trainer Michael Rodenbuch stellte fest: „Das war ein kollektives Versagen von Beginn an.