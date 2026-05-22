Ein Joker im Abstiegskampf Rettet Tobias Schleich FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein? Sascha Nicolay

Florian Unckrich 22.05.2026, 16:39 Uhr

i Im Hinspiel gewann der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (hellblau) beim SC Birkenfeld 2:1. Eine Wiederholung dieses Resultats würde den Klassenverbleib bedeuten. Stefan Ding

Mit einem kleinen Vorteil geht der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ins Fernduell um den direkten Klassenerhalt mit der Spvgg Nahbollenbach. Die Gegner SC Birkenfeld und TuS Mörschied sind Zünglein an der Waage.

Der Kampf um den direkten Klassenverbleib in der Bezirksliga zwischen dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der Spvgg Nahbollenbach hat sich tatsächlich so zugespitzt, dass die Entscheidung am letzten Spieltag, am Sonntag (15.15 Uhr), in einem Fernduell fällt – und das auch noch in zwei Kreis-Derbys.







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