Mit einem kleinen Vorteil geht der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ins Fernduell um den direkten Klassenerhalt mit der Spvgg Nahbollenbach. Die Gegner SC Birkenfeld und TuS Mörschied sind Zünglein an der Waage.
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Der Kampf um den direkten Klassenverbleib in der Bezirksliga zwischen dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der Spvgg Nahbollenbach hat sich tatsächlich so zugespitzt, dass die Entscheidung am letzten Spieltag, am Sonntag (15.15 Uhr), in einem Fernduell fällt – und das auch noch in zwei Kreis-Derbys.