Blau-Weiß Gast des SC Idar II Reidenbach will im Haag keinen Angsthasenfußball sehen 23.10.2025, 15:04 Uhr

i Dirk Reidenbach (mit weißer Kappe) treibt seinen FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein trotz einer missglückten bisherigen Saison weiter an. Auch am Sonntag im Haag beim SC Idar II hofft der Coach auf eine Überraschung. Michael Greber

Die Personalie Jan-Uwe Audri könnte zusätzliche Würze in die Partie zwischen dem SC Idar-Oberstein II und dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein bringen. Ob der SC-Angreifer gegen seinen Ex-Verein aber aufläuft, ist ungewiss.

Das zweite Idar-Obersteiner Derby in Folge steht in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm. Für Schlusslicht FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ist die Aufgabe im Haag beim SC Idar-Oberstein II maximal schwierig. Umso mehr, weil die Mannschaft von Trainer Michael Rodenbusch punktgleich mit der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein auf Platz zwei ist und auf einen Ausrutscher lauert.







Artikel teilen

Artikel teilen