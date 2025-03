Mit 11:0 gewann die SG Weinsheim in der Vorrunde gegen den VfR Baumholder II. Das möchten die Westricher, die mittlerweile deutlich stabiler sind, natürlich nicht auf sich sitzen lassen und werden motiviert ins Rückspiel gehen.

Drei Spieltage sind seit dem Winterbreak vergangen. Drei Wochen, in denen Fußball-Bezirksligist TSV Bockenau vergeblich nach seinem Spielglück gesucht hat. Vor dem Start der Restrunde lag der Aufsteiger auf Rang neun und hatte einen Vorsprung von drei Punkten auf die potenziellen Abstiegsplätze. Nach drei erfolglosen Auftritten ist der Punktepuffer auf einen Zähler geschrumpft.

Im Kellerduell gastiert der TSV Bockenau am Sonntag bei seinem unteren Tabellennachbarn, der Spvgg Nahbollenbach, und kann auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen, sollte er nicht die erhoffte Wende einleiten und die Niederlagenserie beenden. „Wir haben in den vergangenen Begegnungen viel investiert, wurden aber zum Schluss nicht für unseren Aufwand belohnt“, berichtet TSV-Trainer Dirk Reidenbach, dessen Kader seit Beginn des Jahres mit Personalproblemen zu kämpfen hat.

Auch der nächste Gegner ist noch auf der Suche nach der passenden Form. Die Mannschaft von Andreas Forster, dessen Weg sich bereits in der Saison 2017/18 beim SC Idar-Oberstein in der Oberliga mit dem des heutigen Bockenauer Trainers, der damals Co-Trainer im Haag war, kreuzte, startete mit zwei Unentschieden und kam zuletzt beim SC Idar-Oberstein II mit 1:6 unter die Räder. „Ich erwartete einen Abnutzungskampf“, sagt Reidenbach, für den das Spiel nur eines von vielen ist. Er fährt fort: „Gegen Birkenfelder Mannschaften geht es immer körperbetonter zur Sache. Wir wollen das Matchglück erzwingen und uns endlich mal belohnen. Dafür wird es wichtig sein, mal nicht in Rückstand zu geraten und die eigenen Fehler zu minimieren.“

Bereits im Hinspiel zeigte der Aufsteiger mit einem knappen 3:2-Erfolg, wie die Spvgg zu bezwingen ist. Reidenbach muss weiter auf einige Stammkräfte verzichten. „Es sieht zumindest nicht schlechter aus als vergangene Woche“, nimmt der 55-Jährige die angespannte Personalsituation mit Humor.

Ebenfalls punktlos blieb zuletzt die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die in der Tabelle auf Platz elf abrutschte und sich nach drei Niederlagen in Folge wieder mitten im Abstiegskampf befindet. Für die Mannschaft von Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker geht die Reise zum FSV Idar-Oberstein, der nach zwei Siegen die Favoritenrolle einnehmen wird. Besser als Bockenauer und Merxheimer macht es im Jahr 2025 der TuS Waldböckelheim. Nachdem der TuS dreimal in Folge die maximale Ausbeute einfahren konnte, sprang der Vorjahres-Zehnte vom Ende der Tabelle auf Rang zehn. Aufgrund des aktuellen Laufs ist den Waldböckelheimern im Heimspiel gegen den TuS Mörschied auch der nächste Coup zuzutrauen.

Während es für die TSG Planig zuletzt wie am Schnürchen lief, rutschte die SG Guldenbachtal im Tableau immer weiter ab. Am Sonntag stehen sich beide Mannschaften auf dem Planiger Kunstrasen gegenüber. Dabei dürfte die Rollenverteilung klar geregelt sein. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung und ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen aus Sicht der TSG Planig, die mit vier Punkten Rückstand auf die zweitplatzierte SG Weinsheim dem Kontrahenten dicht auf den Fersen liegt. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim muss mit einer schwarzen Serie von vier Niederlagen im Gepäck beim Liga-Schwergewicht SV Winterbach antreten. Die Winterbacher dominieren die Liga und sind noch ungeschlagen. Vergangenen Sonntag knackte der Primus bereits frühzeitig die 50-Punkte-Marke und ist damit auf Meisterkurs. Auch im Hinspiel machte der SVW kurzen Prozess und konnte die Partie bereits nach 45 Minuten für sich entscheiden. Am Ende setzte sich der Spitzenreiter mit 4:1 gegen den Aufsteiger durch.

Mit sechs Punkten aus den letzten drei Spielen verschaffte sich der SC Idar-Oberstein II etwas Luft im Tabellenkeller. Nun trifft die Oberliga-Reserve auf den Tabellennachbarn, den SC Birkenfeld. Schon am Samstag eröffnet die SG Weinsheim in ihrem Auswärtsspiel beim VfR Baumholder II den 22. Spieltag. Derzeit ist die SGW die formstärkste Mannschaft der Bezirksliga. Das Kollektiv von Trainer Andy Baumgartner schlug alle seine vier Konkurrenten im Jahr 2025 und hängte mit einem ungefährdeten 3:0 gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein einen direkten Verfolger im Kampf um Platz zwei ab. Ein vergleichbares Ergebnis wie im ersten Aufeinandertreffen darf der Tabellenzweite allerdings nicht erwarten. Damals schlug die SG Weinsheim den Aufsteiger mit 11:0. Die VfR-Zweite stellte zuletzt ihre Ligatauglichkeit unter Beweis und fuhr sechs von neun möglichen Punkten ein. Deshalb ist davon auszugehen, dass es keinen Selbstläufer für die Weinsheimer geben wird.