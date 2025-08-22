Drei Spiele, null Punkte, wachsender Druck: Der FSV Idar-Oberstein steht schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Doch Trainer Dirk Reidenbach hat eine Strategie – und eine Schwachstelle des Gegners entdeckt. Gibt es in Winzenheim den ersten Sieg?

Am Sonntag steht in der Fußball-Bezirksliga der vierte Spieltag an und ungewöhnlicherweise werden sämtliche Partien zur besten Amateurzeit am Sonntagnachmittag ausgetragen. Die ersten drei Begegnungen der noch jungen Saison haben bereits erste Schlaglichter gesetzt – ganz vorne in der Tabelle, aber auch ganz unten.

Während sich Mannschaften wie die SG Weinsheim, der SC Idar-Oberstein II oder die TSG Planig in starker Frühform präsentieren, warten andere noch auf ihren ersten vollen Erfolg. Der Druck wächst insbesondere im Tabellenkeller. Dort stehen aktuell unter anderem der FSV Idar-Oberstein, der VfL Rüdesheim, der TSV Bockenau und der SV Oberhausen. Am Wochenende bietet sich für diese Teams die Gelegenheit, die ersten Zähler auf die Habenseite zu bringen.

„Wir sind aktuell noch vom Verletzungspech geplagt.“

Dirk Reidenbach

Besonders für den FSV Idar-Oberstein wird der kommende Spieltag richtungsweisend. Die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach gastiert beim Aufsteiger TuS Winzenheim, der bislang solide in die Runde gestartet ist und vier Punkte auf dem Konto hat. Für den FSV dagegen gab es nur bittere Enttäuschungen. „Wir sind aktuell noch vom Verletzungspech geplagt“, sagt Reidenbach, der in den ersten Spielen nicht auf seine Wunschformation zurückgreifen konnte. Er ergänzt: „Die ersten beiden Gegner waren keine Laufkundschaft. Gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim hätten wir gewinnen müssen, aber das Toreschießen war an diesem Tag wie verhext.“

Auch körperlich sieht der Trainer noch Nachholbedarf: „Wir müssen konditionell einiges aufholen. Man merkt, dass uns in der Schlussphase die Körner ausgehen.“ Dennoch gibt er sich kämpferisch: „Wenn alle fit sind, haben wir eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen und können dem einen oder anderen aus der Liga durchaus ein Bein stellen.“

FSV muss giftiger werden

Trotz der schwierigen Lage analysiert Reidenbach den Gegner nüchtern und mit klarer Kante: „Der TuS Winzenheim hat seine Quittung gegen die SG Guldenbachtal bekommen. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die aber keine Grundordnung und kein System hat. Genau dort können wir sie packen.“

Um erfolgreich zu sein, müsse seine Elf vor allem physisch präsent sein: „Wir müssen immer nah am Mann sein. Griffig und vor allem gallig sein. Wenn wir es schaffen, eklig in den Zweikämpfen zu sein, werden wir den Winzenheimern den Zahn ziehen. Es geht um drei Punkte, und die wollen wir uns am Wochenende gegen den Aufsteiger holen.“

„Wir wollen wieder dominant auftreten und die Größe unseres Rasenplatzes uns zum Vorteil machen.“

Pascal Geibel

Auch der VfL Rüdesheim sehnt sich nach dem ersten Saisonsieg und steht mit einem Punkt in der unteren Tabellenregion. Mit dem SC Birkenfeld wartet allerdings ein heimstarker Gegner, der seine eigenen Ansprüche hat. SCB-Trainer Pascal Geibel ist sich der Bedeutung des Spiels bewusst: „Wir wollen wieder dominant auftreten und die Größe unseres Rasenplatzes uns zum Vorteil machen“, erklärt der Coach.

Vor dem VfL hat er großen Respekt: „Der VfL Rüdesheim ist ein sehr unangenehmer Gegner und hat mit ihrem Spielertrainer Baris Yakut einen der stärksten Spieler der Liga in seinen Reihen.“ Dennoch lautet das Ziel, die Partie klar für sich zu gestalten. „Wir wollen den Ton angeben“, sagt Geibel.

Ein Sieg würde dem SC wichtige Sicherheit für die kommenden schweren Aufgaben geben: „Wenn wir drei Punkte holen, können wir entspannt nächste Woche nach Nahbollenbach fahren. Ansonsten stehen wir dort unter Zugzwang, weil danach die ganzen Kracherspiele auf uns warten.“

Flo Galle kehrt nach Kirn zurück

Auch in den übrigen Partien geht es bereits früh in der Saison um wichtige Weichenstellungen. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim empfängt den SV Oberhausen. Beide Mannschaften wollen sich in Richtung gesichertes Mittelfeld orientieren. Der Aufsteiger aus Oberhausen wartet ebenfalls noch auf den ersten Punktgewinn, sieht sich aber nicht chancenlos.

Zwischen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und dem TuS Mörschied steht ein Derby auf dem Plan, das vor allem tabellarisch eng werden dürfte. Während die Kirn solide in die Saison gestartet ist, hofft der TuS Mörschied auf Konstanz nach einem durchwachsenen Auftakt. Für den Mörschieder Trainer Florian Galle ist es die Rückkehr an seine jahrelange Wirkungsstätte.

Im Duell der formstarken Teams treffen der SC Idar-Oberstein II und die TSG Planig aufeinander, die beide noch ungeschlagen sind und den Blick nach oben richten. Gegen eine Wiederholung des letzten Aufeinandertreffens im Haag hätte die Zweitvertretung des SC Idar-Oberstein nichts einzuwenden. In der abgelaufenen Spielzeit verwandelte die Mannschaft von Michael Rodenbuschen einen 1:5-Rückstand in einen spektakulären 7:6-Heimsieg.

Ortsbürgermeister spielt gegen das Team seines Ortes

Tabellenführer SG Weinsheim bekommt es mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu tun. Ein Spiel, das mehr Spannung verspricht, als es auf den ersten Blick wirkt. Die Merxheimer sind gut gestartet und könnten der Palmstein-Elf erstmals wirklich gefährlich werden. Kuriose Konstellation: Der Weinsheimer Trainer Andy Baumgartner, früher auch beim SC Idar tätig, wurde dieser Tage als Ortsbürgermeister seines Wohnorts Merxheim vereidigt. Nun erwartet er mit seinem Fußballklub also den Verein seines Ortes.

Für den TSV Bockenau wird die Luft langsam dünner: drei Spiele, null Punkte. Nun kommt mit der SG Guldenbachtal ein Gegner, der nach zwei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen anreist.

Auch die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und die Spvgg Nahbollenbach treffen sich im Duell zweier Teams, die sich mit einem Sieg ins sichere Mittelfeld vorarbeiten wollen. Gerade nach der bitteren Niederlage im Stadtduell gegen den SC Idar-Oberstein II erhofft sich der Nahbollenbacher Trainer Andreas Förster mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem generischen Tor.