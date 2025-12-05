DFB-Verdienstnadel verliehen Rainer Becker ist Gesicht und Vorbild des TuS Mörschied Sascha Nicolay 05.12.2025, 10:21 Uhr

i Rainer Becker (links) wurde von Jürgen Falz, dem Vorsitzenden es Fußballkreises Birkenfeld, mit der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet. Bastian Schwinn

Vor Rainer Becker sind im Fußballkreis Birkenfeld erst zwei Personen mit der DFB-Verdienstnadel für besondere ehrenamtliche Leistungen ausgezeichnet worden. Der langjährige Abteilungsleiter des TuS Mörschied hat die Würdigung absolut verdient.

Als Rainer Becker im Jahr 2000 Trainer beim TuS Mörschied wurde, da war noch nicht absehbar, dass er einmal das Gesicht des Vereins werden würde. Doch 25 Jahre später ist der langjährige Fußball-Abteilungsleiter der Mörschieder noch viel mehr. Er ist zum Gesicht des Ehrenamtes geworden.







