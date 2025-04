Dem VfL Simmertal droht das unangenehme Schicksal, von der Landesliga in die A-Klasse durchgereicht zu werden. Die Hoffnungen auf das Nachholspiel in Fürfeld wurden nur zum Teil erfüllt.

Einen Punkt sicherte sich der VfL Simmertal im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga beim Tabellenvierten, der SG Fürfeld. Doch angesichts der prekären Tabellensituation ist das 1:1 eigentlich zu wenig für das Schlusslicht. Die Spiele vom Donnerstag in der Übersicht:

Bezirksliga: SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – VfL Simmertal 1:1 (0:0). „Die Simmertaler haben nicht gespielt wie ein Tabellenletzter, wir aber auch nicht wie ein Vierter“, sagte Jörn Zillmann, der Abteilungsleiter des VfL Fürfeld. Er ergänzte: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir hätten gewinnen können, wenn wir beim Ausgleich einen Tick cleverer gewesen wären, aber die Simmertaler hatten auch noch weitere Möglichkeiten.“ In der ersten Hälfte gehörte ein Pfostenschuss dazu. Nach dem Seitenwechsel brachte A-Junior Mike Wettstein (53.) die Gastgeber in Führung. Christoph Alt glich zehn Minuten später nach einer Ecke aus. „Ich mache niemand bei uns einen Vorwurf. Kampf und Leidenschaft waren vorhanden, auch wenn das Ganze fußballerisch kein Leckerbissen war“, sagte Zillmann. Die Simmertaler beendeten nach einer Zeitstrafe für Murat Aysel (86.) die Partie zu zehnt. „Trotzdem haben sie alles nach vorne geworfen“, berichtete Zillmann, der betonte: „Schiedsrichter Dustin Voigt hat die Partie sehr gut geleitet.“

A-Klasse Birkenfeld: ASV Langweiler/Merzweiler – SV Niederwörresbach 2:3 (0:2). Die Gäste hatten zunächst alles im Griff und legten durch Philipp Reichardt (2.), Timon Weiß (19.) und Marcel Jost (70.) ein 3:0 vor. „Hinten raus sind wir aber noch einmal ziemlich unter Druck geraten“, sagte SVN-Coach Stefan Bank. Luca Steinmann (72.) und Fabian Kuhn (82.) schafften den Anschluss. In der siebten Nachspielminute rauschte ein ASV-Freistoß auf die Latte.

B-Klasse Birkenfeld 1: FC Hennweiler – SV Stipshausen 5:2 (3:0). Mit einem Doppelpack besorgte Hendrik Leyser eine 2:0-Führung (21., 31.). Den Hattrick des einschussbereiten Spielertrainers verhinderte Christopher Scherer mit einem Eigentor (33.). Der SVS gab nie auf und verkürzte durch Nico Friedrich (49., 87.) zwei Mal. Friedrichs zweites Tor zum 2:5 war ein Fallrückzieher. „Ein Tor des Jahres“, meinte Leyser. Arne Göretz (60., 85.) hatte da aber schon alles für den FC Hennweiler geregelt.

C-Klasse Bad Kreuznach 2: Karadeniz Bad Kreuznach II – Kreuznacher Kickers II 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Mitko Mihaylov (5.), 2:0 Battal-Emre Bayir (23.), 3:0 Bayir (28.), 4:0 Übelydullah Yakut (54.), 4:1 Sinan Altan (87.).

C-Klasse Bad Kreuznach 2: SG Waldlaubersheim/Gutenberg II – TSG Planig III 3:3 (0:2). Tore: 0:1 Mazen Dia (27.), 0:2 Ahmad Abohassan (43.), 1:2 Martin Alles (63.), 1:3 Leon Pfeffer (68.), 2:3 Julian Lips (72.), 3:3 Tobias Meuser (90.).