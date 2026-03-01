Arend glänzt beim SC Idar II Planiger führen bis zur 87. Minute, verlieren aber 5:6 Florian Unckrich 01.03.2026, 20:53 Uhr

i Die SG Weinsheim (schwarze Trikots) war in Monzingen obenauf und bezwang die SG Merxheim mit 4:1. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bengt Nicolay, Jugendtorwart des FSV Idar-Oberstein, feierte seine Männer-Premiere und hielt ein 0:0 fest. Sein Vater Sascha hütete viele Jahre das Tor des SC Idar. Eine der Spieltagsgeschichten der Bezirksliga.

Die Revanche ist geglückt. Im Hinspiel hatte die SG Weinsheim, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, gegen die SG Merxheim die bisher einzige Saisonniederlage kassiert. Im Rückspiel gab es nun einen 4:1-Erfolg in Monzingen. Wer will die Weinsheimer jetzt eigentlich noch stoppen?







